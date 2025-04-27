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告別教宗／「他就像家人」民眾赴羅馬送教宗最後一程

編譯徐薏茹／綜合報導
教宗方濟各多年來為社會弱勢發聲，許多人26日前來羅馬聖彼得廣場送教宗最後一程，向這位在他們生命中占有一席之地的重要人物致敬。(路透)
教宗方濟各多年來為社會弱勢發聲，許多人26日前來羅馬聖彼得廣場送教宗最後一程，向這位在他們生命中占有一席之地的重要人物致敬。(路透)

教宗方濟各(Pope Francis)的葬禮26日在羅馬舉行，教宗多年來為社會弱勢發聲，許多人前來送教宗最後一程，向這位在他們生命中占有一席之地的重要人物致敬。

來自薩爾瓦多的拉米雷斯(Virginia Munos Ramires)說：「他不只是教宗，對我們移民來說，他就像是慈父般。他代表拉丁裔、移民，他是我們大家的指標。」

一些哀悼者穿著正式服裝，一些人穿著較教宗故鄉阿根廷的藍白足球球衣，還有一些人穿著傳統波蘭服飾，或是剛果民主共和國的民族服裝。

一些人來自教宗曾經關懷過的地方，許多人表示，他們覺得教宗就像是「一般人」，就像是他們自己，一個手幅上寫著：「你所愛的世界今天在這裡向你說謝謝。」

來自埃及的修女布特羅斯(Francesca Butros)進入廣場占得位置，她曾祈禱減緩腿傷帶來的疼痛，讓她能及時趕到葬禮送別教宗，最後她做到了。

來自坦尚尼亞的魯班古拉(Epiphana Lubangula)現在在義大利從事護理工作，她希望「今日在現場那些有權勢的人能夠珍視教宗傳遞的訊息。」

來自緬甸的凱撒圖科科神父(Caesar Htoo Ko Ko)說，自2017年教宗訪問緬甸以來，緬甸人民終於對天主教有更深的認識。

盡管媒體的焦點集中在川普和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的會面，但在場的多數哀悼者來此就是為了向教宗道別。

來自喀麥隆的桑瓊(Colette Sandjon)說：「他(教宗)像是家人一樣。」桑瓊從巴黎趕來，在梵蒂岡的街頭過夜，以在葬禮上占得位置，「當他對我說話時，就好像是他在對整個非洲人民說話。」

隨著教宗安葬，許多天主教徒也開始看向未來，有些人擔心，現在為他們捍衛最有力的教宗離開了，誰將來為弱勢族群發聲，也有人希望教宗方濟各強調慈善與關懷工作的時代落幕。

來自捷克的雅羅斯神父(Joseph Jaros)表示，他同意教宗覺得教會需要改變的看法，但呼應保守派常提出的批評，他認為應該保持傳統，「世界變化很大，但教會不應該改變太多」。

教宗 緬甸 方濟各

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