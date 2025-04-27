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與飛彈燃料存放不當有關 伊朗港口爆炸至少14死750傷

編譯中心／綜合26日電
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伊朗南部霍爾木茲甘省的希德拉賈伊港26日發生大爆炸，從遠處可見到現場冒出大量濃煙，至少已造成8人喪命、750人受傷。（新華社）
伊朗南部霍爾木茲甘省的希德拉賈伊港26日發生大爆炸，從遠處可見到現場冒出大量濃煙，至少已造成8人喪命、750人受傷。（新華社）

伊朗南部霍爾木茲甘省的希德拉賈伊港26日發生威力強大的爆炸，內政部長莫梅尼告訴國營電視台，目前至少有14人喪命、750人受傷，爆炸造成的火勢持續延燒且可能蔓延。

莫梅尼（Eskandar Momeni）在爆炸災後現場告訴電視台：「這起事件導致14人喪生、750人受傷。來自其他城市和（首都）德黑蘭的救援團隊已出動…我們希望能在接下來幾個小時撲滅火勢。」

伊朗官媒報導，這場爆炸引發的大火已持續約10個小時，火勢不僅加劇，且可能進一步蔓延至其他地區和貨櫃。

另據報導，私人保全公司Ambrey表示，該港口3月接收了一批「高氯酸鈉火箭燃料」。伊朗的飛彈庫存因在加薩地帶與哈馬斯的戰爭期間對以色列的直接攻擊而耗盡，這些燃料將用於補充伊朗的飛彈庫存。Ambrey稱「據報道，火災是由於伊朗彈道導彈使用的一批固體燃料處理不當造成的。」其中一艘疑似載有該化學物質的船隻於3月在附近海域航行。

希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）是伊朗最大港口，位於霍爾木茲甘省（Hormozgan）首府阿巴斯（Bandar Abbas），該市所有學校、大學和辦公室被勒令明天關閉，以便相關當局集中精力處理緊急事態。

伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，有人認為爆炸起因在於港口貨櫃內的化學品存放不當。然而，一名伊朗政府發言人表示，儘管化學品有可能造成這場爆炸，目前還無法確定真正肇因。

美聯社報導稱，伊朗不時發生工業事故，尤其是其老舊的石油設施，部分原因在於伊朗遭美國等國際制裁而很難取得設施的零組件。

該港是伊朗主要的貨櫃運輸設施之一，每年處理約8000萬噸貨物。爆炸地點距海關辦公大樓僅兩公里內，因此造成大樓屋頂受損、設備掉落與窗戶破裂，還有多名海關人員受傷。

伊朗第一副總統阿瑞夫在爆炸後與伊南的霍爾木茲甘省省長通話時，要求徹查事故確切肇因和損失程度，並加強該省全部港口和工業設施的安全措施。伊朗國家石油公司則聲明，這起事故與該公司的石油設施無關。

伊朗南部霍爾木茲甘省的希德拉賈伊港發生威力強大的爆炸後，幾名男子抬著一名受傷男子...
伊朗南部霍爾木茲甘省的希德拉賈伊港發生威力強大的爆炸後，幾名男子抬著一名受傷男子，爆炸造成的火勢持續延燒且可能蔓延。 （美聯社）

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