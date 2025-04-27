與飛彈燃料存放不當有關 伊朗港口爆炸至少14死750傷

伊朗南部霍爾木茲甘省的希德拉賈伊港26日發生大爆炸，從遠處可見到現場冒出大量濃煙，至少已造成8人喪命、750人受傷。（新華社）

伊朗 南部霍爾木茲甘省的希德拉賈伊港26日發生威力強大的爆炸，內政部長莫梅尼告訴國營電視台，目前至少有14人喪命、750人受傷，爆炸造成的火勢持續延燒且可能蔓延。

莫梅尼（Eskandar Momeni）在爆炸災後現場告訴電視台：「這起事件導致14人喪生、750人受傷。來自其他城市和（首都）德黑蘭的救援團隊已出動…我們希望能在接下來幾個小時撲滅火勢。」

伊朗官媒報導，這場爆炸引發的大火已持續約10個小時，火勢不僅加劇，且可能進一步蔓延至其他地區和貨櫃。

另據報導，私人保全公司Ambrey表示，該港口3月接收了一批「高氯酸鈉火箭燃料」。伊朗的飛彈庫存因在加薩 地帶與哈馬斯的戰爭期間對以色列的直接攻擊而耗盡，這些燃料將用於補充伊朗的飛彈庫存。Ambrey稱「據報道，火災是由於伊朗彈道導彈使用的一批固體燃料處理不當造成的。」其中一艘疑似載有該化學物質的船隻於3月在附近海域航行。

希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）是伊朗最大港口，位於霍爾木茲甘省（Hormozgan）首府阿巴斯（Bandar Abbas），該市所有學校、大學和辦公室被勒令明天關閉，以便相關當局集中精力處理緊急事態。

伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，有人認為爆炸起因在於港口貨櫃內的化學品存放不當。然而，一名伊朗政府發言人表示，儘管化學品有可能造成這場爆炸，目前還無法確定真正肇因。

美聯社報導稱，伊朗不時發生工業事故，尤其是其老舊的石油 設施，部分原因在於伊朗遭美國等國際制裁而很難取得設施的零組件。

該港是伊朗主要的貨櫃運輸設施之一，每年處理約8000萬噸貨物。爆炸地點距海關辦公大樓僅兩公里內，因此造成大樓屋頂受損、設備掉落與窗戶破裂，還有多名海關人員受傷。