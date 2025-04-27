大阪世博傳1人熱死 寶可夢玩偶製成休息區座椅「太獵奇」

大阪世博入場人數已突破100萬人，會場範圍廣大，遮陽設施與休息區數量偏少，24日傳出開幕以來首次有人疑因中暑死亡。（路透）

日本 產經新聞獨家報導，24日一名50多歲的女性在參觀大阪世界博覽會（大阪世博）的時候，身體不適，送到醫院以後心肺已停止功能。開幕以來，首次有人疑因中暑死亡。

產經新聞轉述相關人士的話說，該女性曾表達身體不適，在會場內接受常駐醫師的檢查。但其身體狀況進一步惡化，急救人員為她做了CPR，當時她已經失去意識，送醫後被宣告死亡。營運世博的日本國際博覽會協會表示，無法回答送醫之後的狀況。

根據協會的說法，開幕以來已有因中暑等原因被送醫的案例，但這是首度發生參觀者被送醫後死亡。自13日開幕以來，協會每天都有對媒體做簡報，公布進場人數等資訊。有媒體要求公布傷病者的人數、狀況，協會表示，正在研究未來公布的可能。

產經指出，世博會場範圍廣大，遮陽設施與休息區數量偏少，正式進入夏季以後，可能會有更多人因中暑等而出現身體不適。

另外，有眼尖的網友發現，世博會園區的遊具座椅，竟是使用寶可夢玩偶填充而成的，即使看得出特意讓玩偶們「不露臉」，但仍逃不過忠實粉絲的眼睛，痛批「這不是回收」。

2025大阪世博會以「給予生命光輝未來的社會設計」為主題，鼓勵永續使用發展。然而，一間休閒娛樂公司卻將寶可夢玩偶塞進塑膠中，製成座椅，引發粉絲群起不滿，外觀可清楚是由大量寶可夢玩偶製作而成，不少日本網友表示這畫面太獵奇、太恐怖了。

然而，這並非大阪世博的原創點子，實際上早先就出自日本連鎖兒童遊樂設施ASOBLE之手，是出現在ASOBLE夢丘分店的「玩偶沙發」。