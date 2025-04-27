哈瑪斯擬釋全部人質換停火5年 巴勒斯坦總統喊話移交武器

在以色列特拉維夫的 Kirya 軍事總部外，一群渾身塗滿假血的示威者26日躺在街上抗議，旁邊是印有以色列總理內唐亞胡和國旗的面具。（歐新社）

巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 一名官員日前表示，已準備在更廣泛的協議架構下，一次性釋放目前扣押在加薩地區的所有以色列 人質，換取與以色列為期五年的停火協議，以作為朝向更長久停火邁進的第一步。

根據多家中東媒體報導，此舉正值各方外交斡旋密集進行之際，盼能化解自2023年10月以來加薩戰爭所引發的嚴重人道與政治危機。阿聯「海灣時報」指出，該提議也回應了巴勒斯坦總統阿巴斯日前呼籲哈瑪斯釋放人質，終結以色列以此作為持續攻擊加薩的主要藉口。

阿巴斯在會議表示：「哈瑪斯為以色列占領當局提供了犯罪的藉口，其中最明顯的就是扣押人質。」

自2024年2月以來，人質問題一直是以哈交火的核心爭點。哈瑪斯曾因以色列違反停火協議而宣布中止人質釋放，而以色列則指控哈瑪斯率先違約，並威脅若對方不釋放人質，將恢復大規模軍事行動。

阿巴斯23日也在巴勒斯坦中央委員會會議上要求哈瑪斯結束對加薩的控制，交出武器並將治理權限轉交給巴勒斯坦權力機構（PA），轉型為無軍事色彩的政黨。不過哈瑪斯及其他三個主要派系抵制了此次會議，顯示加薩與約旦河西岸兩地政權分裂依舊嚴重。

此外，阿巴斯也進一步說明巴勒斯坦權力機構目前正努力實現的4大關鍵優先事項：結束加薩種族滅絕；解除以色列對加薩走廊的封鎖；停止加薩居民流離失所；並結束以色列對巴勒斯坦國土的占領。另也會確保國際社會根據聯合國決議和國際法來承認巴勒斯坦國。

長年以來，阿巴斯領導的法塔赫（Fatah）與哈瑪斯之間的政治與意識形態裂痕深重，雙方關係緊張。法塔赫經常批評哈瑪斯破壞巴勒斯坦內部團結；哈瑪斯則指責阿巴斯與以色列合作，並在約旦河西岸打壓異議聲音。

巴勒斯坦權力機構目前僅統治約旦河西岸，而哈瑪斯則自2007年奪取加薩統治權以來，持續掌控該區。