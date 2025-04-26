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克什米爾恐攻後 印巴斷水封邊界恐全面開戰 聯國籲克制

編譯中心／綜合25日電
聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）。（美聯社）
聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）。（美聯社）

印度控制的克什米爾地區22日發生傷亡慘重恐怖攻擊，印方指控巴基斯坦人涉案，引發印度和巴基斯坦採取以牙還牙外交報復，聯合國對此敦促皆擁有核武的兩國表現「最大克制」。

印度外交部先宣布要求所有巴基斯坦人幾天內離開印度後，兩國針鋒相對地互相撤銷對方公民的簽證。印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）23日表示，印度將暫停一項兩國間的重要水源條約，「直到巴基斯坦能明確、永久地停止支持跨境恐怖主義」。

印度目前關閉兩國間的主要陸路邊界，巴基斯坦24日宣布中止與印度貿易並關閉領空，禁止所有印度擁有或營運的航空公司使用。

巴基斯坦和印度軍隊當晚在克什米爾控制線附近隔夜交火，巴基斯坦警告，可能爆發「全面戰爭」。

中央社引述法新社報導，克什米爾熱門觀光城鎮巴哈甘（Pahalgam）本周發生武裝分子殺害26名平民，是克什米爾25年來最嚴重平民遇襲事件。印度警方指稱3名在逃的武裝分子有2人是巴基斯坦人。

其後印度指控巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，兩國關係並跌到數年來最低點。在穆斯林占多數的克什米爾，印巴皆聲稱擁有主權。

聯合國（UN）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「我們強烈呼籲兩國政府...採取最大克制，並確保我們至今所見情勢與發展不會進一步惡化。」

他還表示：「我們相信，巴基斯坦和印度之間的任何問題，都能夠也應該透過彼此充分交涉來和平解決。」

巴基斯坦否認與這起攻擊事件有任何牽連，並稱這樣的連結是「無理取鬧」，也矢言會對印度的任何行動做出回應。

印度總理莫迪（Narendra Modi）則矢言追捕在逃槍手。印度的空軍和海軍並雙雙舉行軍事演習。

1947年印巴分治後，克什米爾一直遭到兩國瓜分，兩國都只統治部分地區，卻聲稱擁有整個克什米爾的主權。

印度控制的克什米爾地區自1989年以來一直有反印度團體發動叛亂，要求獨立或與巴基斯坦合併，造成數萬人在暴力事件中喪生。

印度控制的喀什米爾地區22日發生恐怖攻擊後，巴基斯坦取消了向印度公民簽發的所有簽...
印度控制的喀什米爾地區22日發生恐怖攻擊後，巴基斯坦取消了向印度公民簽發的所有簽證，隨後印度公民跨越了巴基斯坦和印度邊境。（歐新社）
印度控制的克什米爾地區發生恐攻後，印巴兩國關係緊張升溫 ；圖為印度軍事部隊25日...
印度控制的克什米爾地區發生恐攻後，印巴兩國關係緊張升溫 ；圖為印度軍事部隊25日在最近槍手襲擊遊客事地區站崗。 （新華社）

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