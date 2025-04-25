從裁縫到眼鏡店主 他們回憶方濟各親民舉動

23日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂內，教宗方濟各遺體安放靈柩內，四周擠滿前來哀悼他的信徒。(路透)

天主教教宗方濟各 (Pope Francis)生前造訪的羅馬商家，從裁縫店、眼鏡行到冰淇淋店，因為多年來為這位原籍阿根廷的教宗服務，雙方結交成好友，因此對於方濟各的過世都感到無限緬懷。

美聯社報導指出，在羅馬經營裁縫店的老闆曼奇內利(Ranieri Mancinelli)回憶起第一次與教宗會面的情況；他說：「我見過教宗不只一次，我記得第一次的情況，當時我非常開心，但不是因為他是教宗。」

曼奇內利稱，在最終選舉方濟各成為教宗的那次秘密會議之前，教宗來買一件紅衣主教袍。方濟各在得知價格時說：「嘿，這是敲竹槓嗎？有點小貴。」方濟各經常說，他穿的紅衣主教袍都是從他的前任布宜諾斯艾利斯大主教那裡傳下來的。

至於教宗生前經常光顧的冰淇淋店老闆帕德羅恩(Sebastian Padro'n)也指出：「過去七年來，教宗就是我們店裡常客，連我的家人都和他都非常親近，他經常念著我們、總是提到我們，還不忘送我家孩子們禮物呢。」

帕德羅恩還強調：「所以我們與教宗的過往非常美好，正因為如此，(他的過世)讓我們痛心疾首。」

另一位眼鏡行老闆史皮齊亞(Luca Spiezia)則把當時與教宗服務的細節向美聯社記者詳述：「我們告訴他，讓我們幫您配一副新眼鏡吧，因為原本配戴的眼鏡實在太老舊，肯定超過20、25年了。」

不料教宗的回覆讓史皮齊亞相當錯愕；他說：「教宗說不用、不用，我已經有這副眼鏡，很適合我，不要無緣無故地亂花錢，只要幫我這副眼鏡換上新鏡片就好，我們只能聽從教宗的話，為眼鏡重配新鏡片，我們能做的就只有這樣。」

史皮齊亞繼續說道：「當教宗打算離開時，就在走出眼鏡行之前，他還轉過頭來對我說，要記得哦，我是要幫新鏡片付錢的。」