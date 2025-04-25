醫療團隊稱教宗臨終前未受過多苦 德國將辦罕見除冠儀式

為悼念教宗辭世，德國慕尼黑聖伯多祿教堂27日將舉行罕見「除冠儀式」，圖為教堂主祭壇中央的聖伯多祿雕像，雕塑家葛拉瑟於15世紀文藝復興時期製作此雕像，雕像頭頂配戴的三重冠則於18世紀，由慕尼黑金匠恩斯特打造。（取材自慕尼黑聖伯多祿教堂）

教宗方濟各 醫療團隊負責人阿菲利在24日刊載的訪談中表示，方濟各21日上午意外中風後，在沒有承受過多痛苦的情況下離世，醫療團隊當時已無能為力。

路透報導，教宗方濟各今年稍早因罹患雙側肺炎而住院5周，治療工作由羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）醫師阿菲利（Sergio Alfieri）負責。阿菲利表示，他於21日清晨5時30分左右接到電話，被要求迅速前往梵蒂岡，他約於20分鐘後抵達。

他告訴義大利 「晚郵報」：「我進入（方濟各）他的房間，他雙眼是睜開的。我確定他的呼吸沒問題，然後試著叫他的名字，但是他沒有反應。」阿菲利說：「那時我知道已經無法再做什麼，他已經處於昏迷狀態了。」

他在另一場與義大利「共和報」的訪談中談到，當時在教宗旁邊的一些官員建議立刻將他送回醫院。

阿菲利說：「他可能會在途中過世。（如果）做電腦斷層掃描，我們將獲得更精確的診斷，但也僅只於此。這是會讓你在1小時內失去意識的其中一種中風。」

悼念方濟各辭世，德國慕尼黑歷史最悠久的天主教堂「聖伯多祿教堂」（St. Peter's Church, München），27日將舉行罕見「除冠儀式」，象徵教宗之位空懸。這項僅在教宗去世時才會舉行的傳統，被視為城市最神聖也罕見的宗教時刻之一。

根據教堂官網，聖伯多祿教堂將於27日上午10點舉行方濟各辭世哀悼儀式，由慕尼黑輔理主教席托柏格（Rupert Graf zu Stolberg）主祭彌撒，現場並演奏舒伯特「降B大調彌撒曲」。

其中最具象徵意義的一刻，將是神職人員將從主祭壇聖伯多祿雕像頭上，取下鑲嵌寶石的三重冠（Tiara），這項儀式源於18世紀以來慕尼黑地方教會的傳統，幾乎未見於其他地區。

當羅馬傳來「我們有新教宗了」（Habemus papam）的呼聲時，聖伯多祿雕像才會重新被加冕，戴上象徵三重權威的皇冠，靜候教宗接續使命。

這頂三重冠由18世紀慕尼黑金匠恩斯特（Johann Michael Ernst）打造，鑲嵌寶石與十字架，象徵教宗作為基督在世代表、諸王之父與世人牧者的三重身分。

然而在現實生活中，三重冠加冕儀式已從羅馬教廷正式儀典中被廢除。

1963年，教宗保祿六世（Paul VI）成為最後一位接受三重冠加冕的教宗，隔年他主動放棄皇冠，認為過度強調世俗權威不符教會謙卑精神，並將當時所戴的三重冠捐贈給美國天主教徒，用於援助貧困地區，如今收藏於華盛頓。