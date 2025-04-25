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大阪世博開幕12天 4國展館未完工 拖欠工程款、裝潢卡關

編譯中心／綜合24日電
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大阪世博有158國及地區、7個國際機關參加，但尼泊爾、印度、越南、汶萊等4國展館尚未完工。圖為因未支付工程款全面停工的尼泊爾館22日情況。（中央社）
大阪世博有158國及地區、7個國際機關參加，但尼泊爾、印度、越南、汶萊等4國展館尚未完工。圖為因未支付工程款全面停工的尼泊爾館22日情況。（中央社）

2025年大阪世博從4月13日至10月13日舉行，至23日入場人數突破100萬人；本屆有158國及地區、7個國際機關參加，84座展館當中，世博已開幕12天，尼泊爾、印度等4國展館迄今尚未完工，引起爭議。

展館有3種型態，包括參加國獨自設計建設的展館「A型」、單獨借用主辦單位世博協會建設的建築物的「B型」、世博協會建設的建築物由複數國家進駐的「C型」。

尼泊爾館屬於「A型」，去年8月開始動工，但因為工程款一部分未支付給建設公司，今年1月全面停工。從外觀看來，工程已完成9成，但世博開幕以來至今因工程款未支付，何時復工還不清楚。

日本讀賣電視台報導，建設尼泊爾館的相關人士受訪時表示，「館方說要付款，但尚未付款」。被媒體問及「如果有付款，是否來得及在開幕前完工」，這位相關人士答說：「是的，原訂計畫就是那樣。」

世博協會表示，「尼泊爾方面持續展現要推出展館的意願，協會將予以協助」。

日本週刊女性PRIME報導，對於尼泊爾、印度等4國的展館尚未完工一事，世博協會21日在記者會上表示，「目前目標4月之內會開館」。

印度、越南、汶萊這3國是單純因為館內裝潢、展示的工程來不及，但尼泊爾館的情況就大不同，建築物未完工且全面停工。

世博展館的建設建築物主體完工的話，可取得「完工證明」，之後內部裝潢、展示工程完工的話，取得「使用許可」，然後才能接受參觀者進場。截至3月18日，取得完工證明的展館僅全體的1/4。

展館工程延遲有很多因素，包括建築業界受到所謂「2024年問題」的影響大。因為2024年4月起，建設工人的加班時間設有上限，一年僅限720個小時，平均每位工人的作業時間減少，連帶影響工期。

大阪世博的會場位在大阪市此花區的人工島「夢洲」，通往夢洲的方式只靠一座橋及兩座隧道，造成施工不順。逾2000輛工程車及逾5000名工人聚集人工島施工，物流混雜。此外，建材價格飆漲也是工程延遲的原因之一。

針對尼泊爾館遲遲未完工的狀況，日本網友發出不少批評，包括「沒能力付款的話，不參加也可」、「乾脆改為休息站或商店」。

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