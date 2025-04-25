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歐盟凶殺率 拉脫維亞連9年居首 法國故意殺人案最多

編譯中心／綜合24日電
拉脫維亞自2016年以來一直是歐盟凶殺率最高的國家；圖為拉脫維亞老城區Ratslaukums廣場。（圖／123RF）
拉脫維亞自2016年以來一直是歐盟凶殺率最高的國家；圖為拉脫維亞老城區Ratslaukums廣場。（圖／123RF）

歐洲統計局（Eurostat）23日公布年度凶殺案數據，2023年歐盟警方共記錄3930起故意殺人案件，較2022年增加1.5%；相較於其他歐盟成員國，拉脫維亞（Latvia）凶殺率為每10萬居民4.2人居首。

歐洲統計局的資料顯示，歐洲的故意殺人案件數量在過去10年整體呈現微幅下降趨勢，與2013年（4635件）相比下降了15.2%。

歐洲統計局指出，故意殺人是指蓄意且非法地殺害他人，表示行為人有造成死亡或重傷的意圖，但不一定事先有預謀。

從案件總數來看，法國（887件）的故意殺人案為全歐盟最多，其次為德國（661件）與義大利（338件）；最少的則是馬爾他（2件）、盧森堡（4件）與賽普勒斯（10件）。

拉脫維亞人口約186萬人，在2023年通報的凶殺案件為79件，高於鄰近的立陶宛（69件）與愛沙尼亞（18件）。事實上，拉國凶殺案總數也超過許多人口比該國多的國家，例如捷克（68件）、希臘（76件）、匈牙利（69件）、葡萄牙（74件）、斯洛伐克（62件）、芬蘭（64件）與克羅埃西亞（26件）。

拉脫維亞自2016年以來一直是歐盟凶殺率最高的國家，2023年該國凶殺率仍明顯高於歐盟其它國家，凶殺率為每10萬居民4.2人，是唯一超過4人的國家。歐盟內凶殺率最低的國家為馬爾他、義大利與瑞士。

根據拉脫維亞公共媒體（LSM+）去年關於凶殺率的報導，拉脫維亞女性遭家庭成員或親密伴侶殺害的比率上遠高於歐盟平均。2022年，該國每10萬人中有2.19名女性死於此類凶殺事件，約為歐盟平均值的5倍，顯示該國家庭暴力問題嚴重，且相關保護與預防機制可能不足，是拉脫維亞凶殺率較高的原因之一。

另一方面，歐盟推動內部安全戰略，擴大歐洲刑警組織權限應對跨國威脅，同步推出配套措施的「ProtectEu」等組合拳，在六大行動領域助力打擊有組織犯罪與網絡犯罪。

歐盟委員會主管安全事務的執行副主席維爾庫寧（Henna Virkkunen）直言，現行法律框架已難以應對新型安全威脅：「混合威脅往往具有跨境性、模糊性和技術複雜性，現有機制無法有效追蹤資金流向或溯源網絡攻擊。」她強調，歐洲刑警組織將轉型為具備實戰能力的警察，未來可直接介入跨境行動協調，並在反恐、打擊有組織犯罪等領域強化技術賦能。

此外，歐盟同步推出「ProtectEU」戰略計畫，與「國防白皮書：2030戰備就緒」（Readiness 2030）、「危機應急戰略」（Strategy on crisis preparedness）形成政策組合拳。該計畫核心在整合歐洲刑警組織、歐洲司法合作組織（Eurojust）及歐盟邊境和海岸警衛隊（Frontex）三大機構資源。

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