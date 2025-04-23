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整棟建築狂晃 土耳其規模6.2強震撼動伊斯坦堡 民眾急逃驚魂未定

編譯周辰陽／即時報導
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土耳其伊斯坦堡金融區一棟建築展示著著國旗，攝於22日。（路透）
土耳其伊斯坦堡金融區一棟建築展示著著國旗，攝於22日。（路透）

土耳其災害與應變管理署（AFAD）23日表示，一場規模6.2的強震撼動了最大城市伊斯坦堡與其周邊地區。

半島電視台報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，此次地震規模6.02級，深度為10公里。地震襲擊與震動了伊斯坦堡的建築物，可以見到民眾離開建築物。

根據AFAD的報告，第一場地震規模為3.9，於當地時間12時13分襲擊了錫利夫里（Silivri）區海岸。第二起規模為6.2，當地時間12時49分襲擊了同一地點。第三場地震規模為4.4，於當地時間12時51分襲擊了伊斯坦堡的大切克梅傑（Büyükçekmece）區。

BBC記者蓋林（Orla Guerin）指出，在她身處的伊斯坦堡歐洲側社區，居民湧上了街頭，她則從自己的大樓跑了出來，「我在自己的公寓裡感覺非常明顯」。

蓋林說，在她所身處的伊斯坦堡街道上，鄰居們已聚集在一起，站在遠離建築物的地方，有些人顯然驚魂未定，目前還沒有任何傷亡相關的消息，「我曾在我住的大樓感受到之前的地震，但在伊斯坦堡生活的6年裡，我從未感到像這次一樣強烈的地震」。

蓋林寫道，「整棟建築在搖晃。我在裡面躲了幾秒鐘，當震動繼續時，我衝出了大樓。一位鄰居說，她公寓裡的燈掉到了地上」。她表示，雖然在土耳其生活意味著與地震的風險同在，「但今天的地震讓許多人害怕，2023年土耳其南部的兩次毀滅性地震仍記憶猶新」。

地震 土耳其 德國

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