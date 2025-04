整棟建築狂晃 土耳其規模6.2強震撼動伊斯坦堡 民眾急逃驚魂未定

土耳其 災害與應變管理署(AFAD)23日表示,一場規模6.2的強震撼動了最大城市伊斯坦堡與其周邊地區。

半島電視台報導,德國 國家地球科學研究中心(GFZ)表示,此次地震 規模6.02級,深度為10公里。地震襲擊與震動了伊斯坦堡的建築物,可以見到民眾離開建築物。

根據AFAD的報告,第一場地震規模為3.9,於當地時間12時13分襲擊了錫利夫里(Silivri)區海岸。第二起規模為6.2,當地時間12時49分襲擊了同一地點。第三場地震規模為4.4,於當地時間12時51分襲擊了伊斯坦堡的大切克梅傑(Büyükçekmece)區。

🚨🇹🇷 6.2 EARTHQUAKE SHAKES ISTANBUL



A 6.2 magnitude earthquake hit near Istanbul, centered in the Sea of Marmara.



It gave the city a good shake, but no injuries or damage have been reported so far.



Turkey’s emergency agency is keeping an eye on things.



