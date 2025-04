傳說中的孩子？疑普亭兒子照首曝光 傳生母是俄羅斯奧運選手

太陽報22日引述反克里姆林宮活動人士說法指出,俄羅斯 總統普亭 秘密兒子的第一批照片已遭洩露。

根據報導,10歲的伊凡.弗拉迪米羅維奇.普亭(Ivan Vladimirovich Putin)照片出現在Telegram頻道「VChk-OGPU」上;該頻道據稱與間諜 和其他內部人士有聯繫,一共公布了兩張照片,一張是伊凡身穿傳統的俄羅斯哥薩克服裝盯著鏡頭,另一張則是他和普亭謠傳中的祕密情人暨據稱生母、奧運選手卡巴耶娃(Alina Kabaeva)合影。管理員還特地放大,跟普亭的舊照對比。

VChk-OGPU表示,該頻道「獲得了俄羅斯最秘密、也許最孤獨男孩的照片,這是伊凡.弗拉迪米羅維奇.普亭。他幾乎不與其他孩子交流,把所有時間都花在與警衛、家庭女教師(governesses)、老師一起」。

The VChK-OGPU has obtained a photo of the most secret and probably the loneliest boy in #Russia. This is Ivan Vladimirovich #Putin. He hardly communicates with other children, spending all his time with guards, governesses, teachers - he lives the life of Tutti's heir. As our… pic.twitter.com/IZqHThCDGR