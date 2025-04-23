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大阪世博湧好評 首周52.5萬人次 黃金周、暑假再衝人氣

編譯中心／綜合22日電
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大阪世博展出的鋼彈是全場亮點之一，吸引鋼彈迷朝聖。（中央社）
大阪世博展出的鋼彈是全場亮點之一，吸引鋼彈迷朝聖。（中央社）

2025年世界博覽會主辦單位22日宣布，大阪世博21日入場9萬6000人次，總計開幕第1周入場的一般民眾為52萬5000人次。依照往例，世博後半期間才會迎來入場高峰，目前參觀過大阪世博的民眾，給出的好評持續發酵中。

根據世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）數據，20日周日入場為9萬2000人次，19日周六為10萬8773人次；開幕第1周（13日至19日），總計入場52萬5000人次。

大阪世博展期自4月13日至10月13日，如果要達成2820萬人的入場目標，平均每周必須有約105萬人入場。

萬博協會對於首周入場人數表示，「這是順利的起步，一切如同預期。世博從開幕起，入場人數將會呈現穩定的上升趨勢」。

日本接著4月底將迎來黃金周假期，加上7、8月放暑假，預料能推升世博入場人數。

每日新聞報導，大阪世博入場券從2023年11月30日開賣，截至這個月20日，銷售數量約1007萬張，其中開幕8天內增加了38萬張。國際博覽會協會副事務總長高科淳表示，「隨著大家逐漸了解世博的內容，門票銷量也在成長，未來將會更加積極地宣傳世博的魅力」。

開幕13日當天，入場大門附近曾經出現網速不良，導致入場QR碼刷不出來的情況。此外，當天還下起大雨，又濕又冷使得許多觀眾提早離場，大阪地鐵夢洲站周邊一度人潮擁擠。

對於開幕滿1周的大阪世博表現，大阪府知事吉村洋文表示，「來體驗過的民眾，正在開始宣傳世博的有趣之處」，對於好評擴散充滿期待。

他說：「我覺得整體氛圍正在改變，來過的人紛紛都說非常有趣，因此不再像是過去那樣一面倒批評。」

吉村也表示，對於預售票販售「會以損益平衡點的1800萬張為目標推進」，「讓參觀民眾有滿足的體驗才是最重要的，這樣也會自然而然帶動門票銷售」。

2025年世界博覽會主辦單位22日宣布，大阪世博開幕第1周入場的一般民眾人數為5...
2025年世界博覽會主辦單位22日宣布，大阪世博開幕第1周入場的一般民眾人數為52萬5000人。日本接下來將迎接黃金周假期，預料將迎來大批國內遊客。（中央社）

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