我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭送畫像 描繪川普「鮮血、傷痕和勇氣」

教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

強震大火燒毀試卷欲哭無淚 緬甸逾6萬大學考生須重考

編譯中心／綜合22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
緬甸3月發生強震，引發瓦城一所大學失火，焚毀逾6萬名高中生的大學入學考試答題卷，為此他們須於6月重考。圖為4月12日，一名年輕佛教徒走過緬甸曼德勒一座倒塌的建築。（歐新社）
緬甸3月發生強震，引發瓦城一所大學失火，焚毀逾6萬名高中生的大學入學考試答題卷，為此他們須於6月重考。圖為4月12日，一名年輕佛教徒走過緬甸曼德勒一座倒塌的建築。（歐新社）

緬甸3月28日發生強震，引發瓦城一所大學失火，焚毀逾6萬名高中生的大學入學考試答題卷，為此他們須於6月重考。

中央社引述法新社報導，緬甸中部上月發生規模7.7強震，把建築物夷爲平地，導致逾3700人喪生，第2大城瓦城（Mandalay）淪為重災區。

緬甸軍政府當時表示，這場地震隨後引發混亂，瓦城曼德勒大學（Mandalay University）發生火災，焚毀北部地區6萬2954名高中生的答題卷，當時這些考卷仍在批改中。

緬甸官媒22日報導：「由於這場強烈地震，這些答題卷在火災中被摧毀。我們將從6月16日至6月21日再次舉行入學考試。」

據報導，緬甸的大學入學考是青少年的成年禮，將決定他們的學習方向。根據緬甸官媒，去年全國約有13萬名考生參加大學入學考。

緬甸軍政府2021年發動政變奪權，結束了短暫的民主改革時期，並且引發多方內戰。上月地震使得該國問題更加嚴重。

根據聯合國（UN），上月地震後，緬甸有逾6萬人居住在帳篷營地裡。聯合國兒童基金會（UNICEF）估計，緬甸目前有270萬名兒童住在最嚴重地震災區。

此外，緬甸軍政府22日宣布上個月強震後的停火將延長至4月30日，在此之前，援助團體和國際調解者已呼籲延長停火期限，以減輕救援行動的壓力。

衝突觀察員和戰區居民表示，在為期20天的停火期間，雙方戰鬥仍然持續。這項停火旨在促進緬甸中部地帶的援助物資運送，並將於當地時間22日午夜到期。

緬甸 地震 聯合國

上一則

方濟各逝世／紐時：進步派領袖相繼退場 世界正在失序

下一則

克什米爾避暑勝地槍手濫殺 印度警稱至少24遊客亡

延伸閱讀

劉醇逸、李羅莎訪湯森哈里斯高中 籲恢復大學預科項目經費

劉醇逸、李羅莎訪湯森哈里斯高中 籲恢復大學預科項目經費
逾220名大學領袖怒吼：川普政府越權、政治干預

逾220名大學領袖怒吼：川普政府越權、政治干預
緬甸強震大火焚毀答題卷 逾6萬大學入學考生須重考

緬甸強震大火焚毀答題卷 逾6萬大學入學考生須重考
干預緬甸內戰？中國外交部：派小組赴緬北監督停火

干預緬甸內戰？中國外交部：派小組赴緬北監督停火

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜