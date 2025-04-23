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教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

方濟各逝世／台爭取賴清德親自弔唁 北京避談代表

記者周佑政、張文馨陳宛茜、王千豪／台北報導

天主教教宗方濟各21日辭世，外界關注兩岸是否會有官方代表出席方濟各26日的正式追思喪禮。台外交部次長吳志中22日表示，最優先目標是希望賴清德總統親自出席，已開始與教廷洽談，目前還沒有得到回答，期待很快獲回覆。北京外交部22日在例行記者會上首度對教宗方濟各辭世表示哀悼，並稱願推動中梵關係持續改善，但未透露是否派代表出席葬禮。

天主教台灣地區主教團22日上午舉行首場追思，由台灣地區主教團主席李克勉主持，台灣主教與教友齊聚悼念，信眾領取聖禮後，向教宗方濟各遺像奉香與灑聖水、行三鞠躬禮後，彌撒圓滿落幕，現場氣氛莊嚴肅穆。近期也將派員前往梵蒂岡。

教廷是中華民國在歐洲唯一的邦交國，2005年教宗若望保祿二世逝世，時任總統陳水扁曾赴教廷參加追思；2013年方濟各的就職彌撒，馬英九以中華民國總統身分偕夫人周美青出席教宗方濟各就職彌撒。馬英九22日臉書哀悼，稱方濟各是安定力量，一生積極推動和平友愛，對歐洲乃至國際局勢曾提供許多寶貴建議，相信世人將永遠懷念方濟各。

台外交部發言人蕭光偉說，台梵邦誼深厚，將持續推動由政府高層出席方濟各喪禮，相關安排將適時對外說明。

此外，方濟各生前不只一次表達過訪問中國意願。北京外交部發言人郭嘉昆22日主持例行記者會，國際媒提問如何評價方濟各的歷史貢獻及其對梵中關係等方面的意義。郭嘉昆回應，中方對方濟各教宗去世表示哀悼，近年中梵保持建設性接觸，開展了有益的交往，中方願與梵方共同努力推動中梵關係持續改善。

針對北京政府是否已被邀請出席方濟各的葬禮，以及是否會派代表出席，郭嘉昆僅表示「目前我沒有可以提供的消息」。 

方濟各 教宗 中華民國

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