我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭送畫像 描繪川普「鮮血、傷痕和勇氣」

教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

方濟各逝世／周六舉辦喪禮 阿根廷總統、馬克宏將出席

記者胡玉立/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
虔誠天主教信徒22日各地朝聖的信徒，持續湧入梵蒂岡聖伯多祿廣場哀悼，表達對21日驟逝的方濟各教宗的感謝、懷念與不捨。 (美聯社)
虔誠天主教信徒22日各地朝聖的信徒，持續湧入梵蒂岡聖伯多祿廣場哀悼，表達對21日驟逝的方濟各教宗的感謝、懷念與不捨。 (美聯社)

羅馬天主教樞機主教團22日決定，已故教宗方濟各(Pope Francis)靈柩23日移至聖彼得大教堂，供民眾瞻仰致哀；葬禮訂26日上午10時於聖伯多祿廣場舉行。這場莊嚴儀式將有來自世界各地的領導人參加，其中包括川普總統、烏克蘭總統澤倫斯基、英國王儲威廉王子、英國首相施凱爾(Keir Starmer)、法國總統馬克宏、教宗祖國的阿根廷總統等多人。

教宗葬禮將由現年91歲的樞機主教團團長雷伊(Cardinal Giovanni Battista Re)主持，並依教宗遺願安葬於羅馬聖母大殿(Santa Maria Maggiore Basilica)，打破梵蒂岡安葬教宗於聖彼得大教堂的傳統。方濟各遺願特別表示，希望被「埋葬在地下，沒有任何特殊裝飾」，但會用拉丁語刻上他的教宗名：Franciscus。

教宗今年稍早因雙肺炎住院五周，本有康復跡象，20日還參與復活節儀式。梵蒂岡官方媒體報導，梵蒂岡官員22日描述教宗生命最後時刻，稱他過世得很快，未承受痛苦；21日凌晨5點30分左右教宗病倒並接受醫療團隊護理；一個多小時後，教宗向長期照顧他的護士斯特拉佩蒂(Massimiliano Strappetti)揮別，陷入昏迷，上午7時35分因中風和心臟衰竭去世，享年88歲。

方濟各的過世，啟動了古老的天主教教宗過渡儀式，包括銷毀教宗在世時用來密封文件的「漁人權戒」(fisherman's ring)和鉛封。選舉新教宗的秘密會議通常在教宗過世後的15至20天舉行，因此開始日期不應早於5月6日；具體日期將在葬禮後決定。

約有135名樞機主教有資格參加秘密投票，投票過程可能持續數天，直到西斯汀教堂(Sistine Chapel )煙囪冒出白煙，才會告知全世界選出新教宗。目前尚無明顯繼任人選。

教宗方濟各在位12年期間，支持窮人和邊緣化群體，多次與傳統主義者發生衝突。由於近80%選舉下任教宗的樞機選舉人是方濟各任命，增加了繼任者繼續其進步政策的可能性。

教宗 方濟各 梵蒂岡

上一則

方濟各逝世／台爭取賴清德親自弔唁 北京避談代表

下一則

方濟各逝世／紐時：進步派領袖相繼退場 世界正在失序

延伸閱讀

展現同道偕行的教宗方濟各

展現同道偕行的教宗方濟各
楊紫瓊曬合照悼念教宗方濟各 好萊塢眾星同哀傷

楊紫瓊曬合照悼念教宗方濟各 好萊塢眾星同哀傷
教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面
方濟各最後接見的外國政要 范斯獲贈1物曝光

方濟各最後接見的外國政要 范斯獲贈1物曝光

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜