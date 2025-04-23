方濟各逝世／周六舉辦喪禮 阿根廷總統、馬克宏將出席

虔誠天主教信徒22日各地朝聖的信徒，持續湧入梵蒂岡聖伯多祿廣場哀悼，表達對21日驟逝的方濟各教宗的感謝、懷念與不捨。 (美聯社)

羅馬天主教樞機主教團22日決定，已故教宗方濟各 (Pope Francis)靈柩23日移至聖彼得大教堂，供民眾瞻仰致哀；葬禮訂26日上午10時於聖伯多祿廣場舉行。這場莊嚴儀式將有來自世界各地的領導人參加，其中包括川普總統、烏克蘭總統澤倫斯基、英國王儲威廉王子、英國首相施凱爾(Keir Starmer)、法國總統馬克宏、教宗祖國的阿根廷總統等多人。

教宗葬禮將由現年91歲的樞機主教團團長雷伊(Cardinal Giovanni Battista Re)主持，並依教宗遺願安葬於羅馬聖母大殿(Santa Maria Maggiore Basilica)，打破梵蒂岡 安葬教宗於聖彼得大教堂的傳統。方濟各遺願特別表示，希望被「埋葬在地下，沒有任何特殊裝飾」，但會用拉丁語刻上他的教宗名：Franciscus。

教宗今年稍早因雙肺炎住院五周，本有康復跡象，20日還參與復活節儀式。梵蒂岡官方媒體報導，梵蒂岡官員22日描述教宗生命最後時刻，稱他過世得很快，未承受痛苦；21日凌晨5點30分左右教宗病倒並接受醫療團隊護理；一個多小時後，教宗向長期照顧他的護士斯特拉佩蒂(Massimiliano Strappetti)揮別，陷入昏迷，上午7時35分因中風和心臟衰竭去世，享年88歲。

方濟各的過世，啟動了古老的天主教教宗過渡儀式，包括銷毀教宗在世時用來密封文件的「漁人權戒」(fisherman's ring)和鉛封。選舉新教宗的秘密會議通常在教宗過世後的15至20天舉行，因此開始日期不應早於5月6日；具體日期將在葬禮後決定。

約有135名樞機主教有資格參加秘密投票，投票過程可能持續數天，直到西斯汀教堂(Sistine Chapel )煙囪冒出白煙，才會告知全世界選出新教宗。目前尚無明顯繼任人選。

教宗方濟各在位12年期間，支持窮人和邊緣化群體，多次與傳統主義者發生衝突。由於近80%選舉下任教宗的樞機選舉人是方濟各任命，增加了繼任者繼續其進步政策的可能性。