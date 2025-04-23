方濟各逝世／紐時：進步派領袖相繼退場 世界正在失序

義大利總統馬達雷拉偕女兒勞拉，22日向已故教宗方濟各靈柩致哀。(美聯社)

紐約時報分析，民主價值與民主聯盟遭到顛覆之際，天主教教宗方濟各 (Pope Francis)一直是堅定的道德堡壘，如今不知誰能接棒承擔如此重要角色。紐約時報指出，隨著方濟各離世，原本能幫沒有發言權者發聲的聲音，也跟著沉默。

方濟各生前大力提倡的世界，是一個關懷移民 、保護地球健康、保障人權的世界，但過去幾年各種理想紛紛破滅，方濟各對於層出不窮的新問題，選擇沉默以對。

方濟各的核心幕僚、教廷外長蓋拉格(Paul Gallagher)說，方濟各對各國政府的政治決策感到失望時，就會變得沉默。方濟各過世之後沉默將成為永恆，世界上少了一位幫弱勢族群持續發聲的倡議者。相較於方濟各2013年初任教宗時，如今大規模遣返移民儼然變成常態，獨裁主義不斷擴張，二戰以來主導世界的秩序已經天翻地覆。

方濟各當年踏上聖彼得大教堂(St. Peter's Basilica，又稱聖伯多祿大教堂)陽台時，包括美國總統歐巴馬、德國總理梅克爾(Angela Merkel)等世界舞台上的國家領袖，大多認同方濟各觀點。相隔12年後，出席方濟各喪禮將是新型的國家元首，例如川普總統、阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)，政治立場跟方濟各大不相同。

進步派國家領袖相繼退場，方濟各在世界上成了愈來愈孤獨的聲音，方濟各辭世之後，眼前看不出來遺缺如何填補。

蓋拉格說，方濟各的聲音將受到世人懷念。蓋拉格19日在梵蒂岡 會晤副總統范斯(JD Vance)時，強調梵蒂岡對於移民與難民極為關切。

蓋拉格表示，人們突然領悟方濟各的聲音很重要，能夠獲得民眾聆聽。他說：「這是世界上極少能做為參考的觀點之一。一個失序的新世界正在形成。」

方濟各在世時透過身為13億天主教徒精神領袖的崇高地位，抗拒為了政治利益而傷害移民、窮苦及弱勢族群的世界領袖。