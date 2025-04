梵蒂岡公布照片 教宗方濟各躺靈柩中 23日移靈聖伯多祿大教堂

英國衛報與天空新聞22日報導,梵蒂岡 公佈了羅馬天主教已故教宗方濟各 前一天晚間躺在置於寓所的靈柩內照片。

照片攝於梵蒂岡聖瑪爾大之家(Casa Santa Marta)的聖堂,當時正舉行死亡證明儀式,可見到方濟各躺在敞開的靈柩中。

梵蒂岡新聞報導,聖瑪爾大之家一樓聖堂於21日晚間8點舉行了宣布教宗方濟各死亡及遺體入棺儀式,儀式中宣讀了死亡證書,並得到羅馬聖教會總司庫法雷爾(Kevin Farrell)樞機主教的確認,前後進行不到一個小時,宗座大樓3樓的教宗寓所用紅色布條封上,方濟各生前居住的聖瑪爾大之家二樓寓所也上了封條。

BBC報導,教宗靈柩將於當地時間23日早上9時送往聖伯多祿大教堂,供公眾瞻仰。悼念儀式預計將持續9天。

在教座出缺期間擔任教會臨時領袖的法雷爾樞機主教和3名助理將確保方濟各的「漁人權戒」(Fisherman's Ring)和鉛璽銷毀,以防被其他人使用。

