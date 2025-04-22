梵蒂岡公布照片 教宗方濟各躺靈柩中 23日移靈聖伯多祿大教堂

梵蒂岡國務卿帕羅林樞機主教（左）21日在聖瑪爾大之家的禮拜堂內，於已故教宗方濟各遺體的前方祈禱。（美聯社）

英國衛報與天空新聞22日報導，梵蒂岡 公佈了羅馬天主教已故教宗方濟各 前一天晚間躺在置於寓所的靈柩內照片。

照片攝於梵蒂岡聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）的聖堂，當時正舉行死亡證明儀式，可見到方濟各躺在敞開的靈柩中。

梵蒂岡新聞報導，聖瑪爾大之家一樓聖堂於21日晚間8點舉行了宣布教宗方濟各死亡及遺體入棺儀式，儀式中宣讀了死亡證書，並得到羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Farrell）樞機主教的確認，前後進行不到一個小時，宗座大樓3樓的教宗寓所用紅色布條封上，方濟各生前居住的聖瑪爾大之家二樓寓所也上了封條。

BBC報導，教宗靈柩將於當地時間23日早上9時送往聖伯多祿大教堂，供公眾瞻仰。悼念儀式預計將持續9天。

在教座出缺期間擔任教會臨時領袖的法雷爾樞機主教和3名助理將確保方濟各的「漁人權戒」（Fisherman's Ring）和鉛璽銷毀，以防被其他人使用。