川普愛關稅 只見其利不見其弊

美國總統川普（左）日前在白宮玫瑰花園宣布對等關稅計畫及稅率，商務部長盧特尼克（右）陪同。（路透）

美國總統川普 4月初宣布將祭出基準關稅 、對等關稅，衝擊股市並引發各國政府擔憂。關稅等貿易障礙數百年來都存在於全球經濟，近幾十年隨著全球化逐漸消除，川普卻認為關稅有助提振美國經濟。關稅如何運作？川普的關稅策略又是什麼？

英國廣播公司（BBC）與衛報報導，關稅即對其他國家進口商品課徵的稅金，通常依據進口商品價值按比率徵收，例如關稅稅率若為25%，進口100美元商品就須支付額外25美元關稅。

除了製成品會遭課徵關稅，產品零件和原物料也不例外，從而顯著提高製造成本。以汽車來說，引擎、變速箱等汽車零組件可能在美國與加拿大、墨西哥邊境 穿越七到八次。美國銀行摩根大通估計，25%關稅將提高新車價格4000美元。

•關稅可當談判工具 但恐引報復

對企業和消費者而言，關稅將提高進口商品價格，可能驅使他們購買本土製替代品。對國家而言，關稅常和其他政策併用為協商手段。任一國家片面施加關稅，也可能引發他國的報復，甚至演變成全面貿易戰。

歷史上，關稅等稅金和貿易障礙曾催化戰爭或革命，例如波士頓茶葉事件和第二次世界大戰。多數經濟學者認為，貿易自由化已協助全球逾十億人脫貧，並支持富裕國家民眾的生活水準；但另一方面，製造業可能外移，錯綜複雜、資源密集的全球供應鏈有時衍生出剝削問題，也催生環境和社會挑戰。

•川普批貿易夥伴 用不公平手段

川普曾說「關稅」是他最喜歡的詞，數十年來都主張美國應以關稅提振經濟，認為這將鼓勵美國消費者購買更多美製商品、提高稅收並為美國帶來大量投資。川普也希望減少與其他國家的貿易逆差（進口商品價值超過出口商品價值的差距），認為美國被外國「欺騙者」利用、掠奪。

美國是全球最大貨物進口國，也是貨物貿易逆差最大國家。川普向來主張，美國的逆差反映其貿易夥伴使用不公平手段，並視逆差為幾十年來美國工廠製造業務外移後，美國經濟疲弱的訊號。

•川普認為 關稅將扭轉貿易逆差

美國財政部長貝森特曾在專訪中說，對美國徵收高關稅及貿易量前15%的國家為「骯髒15國」。這些國家共約占美國貿易逆差的四分之三，最令華府不滿。美國最大貨物逆差來源為中國，去年達到2950億美元，其次為歐盟的2350億美元。

川普曾用關稅作為對外談判工具來促使貿易夥伴讓步，但川普也考慮讓關稅成為潛在稅收來源，挹注聯邦政府預算；這有望在川普推行的減稅提案中，扮演重要緩衝角色，抵銷減稅帶來的財務缺口。但衛報指，關稅無法同時成為談判工具及稅收來源，畢竟要穩固的提高稅收，關稅必須是永久性質，不能是與外國談判的籌碼。

•推高美國生活成本 損企業信心

關稅產生的額外成本通常由最終產品的消費者承擔，這意味著川普關稅計畫可能會推高美國人生活成本。最令人擔憂的是，關稅將干擾全球貿易齒輪並引發通貨膨脹。美國推出新一波關稅前，關稅威脅就已擾亂全球金融市場並減損企業及消費者信心，使家戶支出和企業投資趨冷。

此外，各國政府借貸成本也激增。對於2008年金融危機以來已債台高築的幾個國家，這進一步增加政府平衡收支的壓力，也帶來政治挑戰。

•關稅威脅 經濟衰退可能性大增

經濟合作暨發展組織（OECD）3月警告，若美國及其所有貿易夥伴永久提高關稅稅率十個百分點，實施後第三年時全球經濟產出可能下降約0.3%；OECD也說，前述關稅實施前三年，全球通膨率每年可能平均上升0.4個百分點。