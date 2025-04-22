川普掀起關稅戰 專家憂美邊緣化 中國反成贏家

關稅負擔可能由進口商轉嫁給消費者；圖為洛杉磯民眾在選購亞洲進口產品。（歐新社）

美國總統川普 稱宣布新關稅 的4月2日為「解放日」，認為美國會從遭各國掠奪產業、就業和財富的困境解放，但華盛頓郵報外交專欄作家札卡利亞說，美國經濟現實與川普陣營說法相反，川普濫用美國經濟實力推動其關稅政策，恐注定讓各方都輸。

•反駁川普美國遭迫害說

札卡利亞4月初在華郵刊文說，川普視美國為遭迫害的殖民地，聲稱「我國和其納稅人已遭敲詐逾50年」。美國副總統范斯、商務部長盧特尼克等人紛紛唱和，將美國描繪成遭掏空的國家，工廠空蕩、工人失業且薪資停滯。但事實上，美國經濟實力正冠居各國，也正因如此川普才得以施壓其他國家要照他的意思做。

•川普世界觀還在1960年代

札卡利亞說，川普以如此任性、毀滅性且愚蠢方式使用美國實力，恐使各方都受害。過去30年來，美國經濟已甩開主要競爭對手，例如美國2008年經濟規模和歐盟區相仿，現在卻是將近兩倍；1995年，日本 人均GDP比美國高出50%，現在美國卻高過日本約1.5倍；美國最窮州密西西比的人均GDP，也還高於英國、法國和日本。

川普卻以為美國數十年來嚴重衰退，他的世界觀似乎定型在1960年代；他記憶中，當時美國是製造業強國。至於美國現今在科技、服務業等當前全球經濟的重要領域獨霸一方，川普卻似乎無動於衷。

•關稅稅率公式像巫毒

札卡利亞指出，川普的對等關稅稅率公式「與其說是經濟學，更接近巫毒」，其錯誤包括只考量與各國在「貨物」的貿易逆差，卻不考慮美國在「服務」的巨額順差，這包括軟體、電影、音樂、法律和金融等服務。

札卡利亞提醒，美國雖是世界霸權，但還沒強大到可以如此不理智行事。與川普認知不同的是，美國其實早有保護主義色彩，其關稅和非關稅貿易障礙高過68國。新關稅一旦實施，美國關稅稅率將高於1930年時、加劇經濟大蕭條的關稅。短期看，各方都將受害，但中期到長期而言，各國將開始繞過美國從事貿易。

前述趨勢早已開始。川普2017年首次執政以來，美國幾乎放棄擴展貿易的一切努力，但其他國家不然。歐盟已簽訂八項新的貿易協定，中國則簽署九項。各國都需要經濟成長，而成長意味貿易；中國將自許為新貿易中心，顯然將是新全球經濟的大贏家。

札卡利亞說，加上川普對美國最親近盟友的敵意，未來很可能看到歐洲、加拿大甚至幾個美國的亞洲盟友設法與中國合作。川普根據自身的懷舊幻想行事，很可能最終使美國時光倒退，回到美國更貧窮、寡頭權貴和貪汙橫行、滿足於在自家後院霸凌鄰國卻在國際政經洪流邊緣化的時代。