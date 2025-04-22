我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

全球首國 阿聯酋擬用AI推立法 專家：無法完全信任它們

編譯中心／綜合21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿聯酋擬用AI修改法律，立法速度有望提升70%，成為全球首例。（取材自維基百科）
阿聯酋擬用AI修改法律，立法速度有望提升70%，成為全球首例。（取材自維基百科）

阿聯酋即將成為全球首個利用人工智慧進行立法的國家，引發廣泛關注。阿聯酋計畫利用人工智能AI）協助審查法例，包括透過分析政府和法律數據主動建議撰寫新法、修改舊法，被視為該國迄今在相關技術方面最激進的一次嘗試。專家認同這可提升效率，惟警告目前AI仍未完全可信。

港媒明報報導，阿聯酋官員上周通過成立新的內閣單位——監管智能辦公室（Regulatory Intelligence Office），專責監督這項AI推動立法計畫。當局計畫建立一個整合聯邦及地方法律的龐大數據庫，再加入法院判決和政府服務等公共部門數據，然後利用AI追蹤法律對國家人口和經濟的影響。英國金融時報引述阿聯酋副總統兼總理謝赫穆罕默德說，「這套由AI驅動的新立法系統將改變我們制定法律的方式，使過程更快和更精確」，它將「定期提出法律更新建議」，預期AI能將立法速度提升約70%。

據報導，其他政府雖也嘗試利用AI提升效率，從摘要法案到改善公共服務，但尚未有國家像阿聯酋一樣進取。阿布扎比近年大力投資AI領域，成立專門的AI與先進科技投資機構MGX，也參與BlackRock高達3000億美元的AI基礎建設基金。如今再加上AI進軍立法，等於是在政務與科技的交界處開出一條新路線。

報導指出，哥本哈根商學院教授梅達利亞（Rony Medaglia）認為，阿聯酋顯然抱有「將AI基本上轉變為某種共同立法者」的雄心，形容計畫「非常大膽」。牛津大學研究員斯特勞布（Vincent Straub）指出，阿聯酋的計畫新穎之處在於利用AI預測法律可能需要的變更，這可能節省政府聘請律師審查法律的成本。但他同時警告，現時的AI模型仍會出現「幻覺」情况，可靠性和穩健性成疑，「無法完全信任它們」。

報導稱，有專家指出，這項計畫面臨諸多挑戰與風險，包括AI系統難以捉摸、訓練數據可能帶來偏見，以及AI解讀法律上是否和人類一致等問題。目前尚不清楚阿聯酋將採用哪種AI系統。

AI 人工智能 人工智慧

上一則

方濟各驟逝／樞密會議選新教宗 梵蒂岡國務卿帕羅林呼聲高

下一則

東南亞掃蕩難除 聯國：亞洲詐團像癌症 非洲、南美遭滲透

延伸閱讀

全球首國 阿聯酋擬用AI推動立法

全球首國 阿聯酋擬用AI推動立法
海鳥「塑膠腦」和失智有關？ 專家建議人類4方式預防

海鳥「塑膠腦」和失智有關？ 專家建議人類4方式預防
北韓假IT人員詐騙轉戰英國 專家籲企業強化面試手法

北韓假IT人員詐騙轉戰英國 專家籲企業強化面試手法
裝潢材料恐隨關稅起漲 專家：這5項影響較小

裝潢材料恐隨關稅起漲 專家：這5項影響較小

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
教宗方濟各。（美聯社）

梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲

2025-04-21 04:45
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情