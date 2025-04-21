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全球首國 阿聯酋擬用AI推動立法

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阿聯酋計畫利用人工智能（AI）協助審查法例，包括撰寫新法、修改舊法。圖為首都阿布達比一座清真寺。(歐新社)
阿聯酋計畫利用人工智能（AI）協助審查法例，包括撰寫新法、修改舊法。圖為首都阿布達比一座清真寺。(歐新社)

阿聯酋即將成為全球首個利用人工智慧進行立法的國家，引發廣泛關注。阿聯酋計畫利用人工智能AI）協助審查法例，包括透過分析政府和法律數據主動建議撰寫新法、修改舊法，被視為該國迄今在相關技術方面最激進的一次嘗試。專家認同這可提升效率，惟警告目前AI仍未完全可信。

港媒明報報導，阿聯酋官員上周通過成立新的內閣單位——監管智能辦公室（Regulatory Intelligence Office），專責監督這項AI推動立法計畫。當局計畫建立一個整合聯邦及地方法律的龐大數據庫，再加入法院判決和政府服務等公共部門數據，然後利用AI追蹤法律對國家人口和經濟的影響。英國金融時報引述阿聯酋副總統兼總理謝赫穆罕默德說，「這套由AI驅動的新立法系統將改變我們制定法律的方式，使過程更快和更精確」，它將「定期提出法律更新建議」，預期AI能將立法速度提升約70%。

據報導，其他政府雖也嘗試利用AI提升效率，從摘要法案到改善公共服務，但尚未有國家像阿聯酋一樣進取。阿布扎比近年大力投資AI領域，成立專門的AI與先進科技投資機構MGX，也參與BlackRock高達3000億美元的AI基礎建設基金。如今再加上AI進軍立法，等於是在政務與科技的交界處開出一條新路線。

報導指出，哥本哈根商學院教授梅達利亞（Rony Medaglia）認為，阿聯酋顯然抱有「將AI基本上轉變為某種共同立法者」的雄心，形容計畫「非常大膽」。牛津大學研究員斯特勞布（Vincent Straub）指出，阿聯酋的計畫新穎之處在於利用AI預測法律可能需要的變更，這可能節省政府聘請律師審查法律的成本。但他同時警告，現時的AI模型仍會出現「幻覺」情況，可靠性和穩健性成疑，「無法完全信任它們」。

報導稱，有專家指出，這項計畫面臨諸多挑戰與風險，包括AI系統難以捉摸、訓練數據可能帶來偏見，以及AI解讀法律上是否和人類一致等問題。目前尚不清楚阿聯酋將採用哪種AI系統。

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