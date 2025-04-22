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方濟各驟逝／樞密會議選新教宗 梵蒂岡國務卿帕羅林呼聲高

編譯盧炯燊、高詣軒／綜合報導
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梵蒂岡國務卿帕羅林。（美聯社）
梵蒂岡國務卿帕羅林。（美聯社）

教宗方濟各辭世，數位樞機主教被視為繼任熱門人選，其中以70歲的帕羅林（Pietro Parolin）最被看好；帕羅林2013年起擔任梵蒂岡國務卿，在樞機主教團中的地位崇高，立場不偏左也不偏右，且負責教宗的外交事務，被認為是教廷內理智溫和派人物。

匈牙利樞機主教艾爾德。（美聯社）
匈牙利樞機主教艾爾德。（美聯社）

菲律賓馬尼拉總主教塔格萊。（美聯社）
菲律賓馬尼拉總主教塔格萊。（美聯社）

美國「新聞周刊」（Newsweek）點名幾位可能人選，72歲匈牙利樞機主教艾爾德（Peter Erdo）樞機主教也獲看好，這位匈牙利籍神父2003年由時任教宗若望保祿二世任命為樞機主教。屬於保守派，反對離婚或再婚的天主教徒接受聖餐。

菲律賓馬尼拉總主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）也有機會成為首位來自亞洲的教宗，塔格萊立場偏左，常批評教會對同性戀及未婚媽媽等教徒的態度，更直言「不少屬於這類群體的人，都被打上烙印而遭社會廣泛孤立」。

義大利主教會議主席祖皮。（美聯社）
義大利主教會議主席祖皮。（美聯社）

義大利主教會議主席、69歲祖皮（Matteo Zuppi）樞機主教也受方濟各器重，方濟各多次派他以教宗特使身分出訪，赴烏克蘭與總統澤倫斯基會面、赴北京與中國政府歐亞事務特別代表李輝討論俄烏戰爭問題，以及到華府與時任美國總統拜登會面。

迦納籍樞機主教涂克森。（路透）
迦納籍樞機主教涂克森。（路透）

義大利籍樞機主教史柯拉（左）。（路透）
義大利籍樞機主教史柯拉（左）。（路透）

另被點名的可能人選也包括：迦納籍樞機主教涂克森（Peter Turkson），現年76歲，是教廷社會正義議題方面的知名人物，大力倡導氣候變遷、貧窮和經濟正義等議題；義大利籍樞機主教史柯拉（Angelo Scola）現年82歲，長年以來一直是教宗熱門人選。

在2013年教宗選舉中，他是最受歡迎人選之一；來自美國威斯康辛州、77歲伯克樞機主教（Raymond Leo Burke）則屬極端保守派，反對方濟各開放、自由的想法。

羅馬天主教會將展開選出新教宗的繁複程序。路透21日報導，世界各地樞機主教預計在梵蒂岡西斯汀教堂召開名為「樞密會議」的祕密會議選出下任教宗，當教堂煙囪何時冒出「白煙」就代表已選出新教宗。

根據梵蒂岡官網，截至4月6日共有252名樞機主教，其中135名是80歲以下的樞機選舉人。

傳統上教宗逝世後需間隔15天哀悼期才能舉行樞密會議，但憲章2013年修改後允許樞機主教可選擇更早舉行，若有樞機難以到場則最多等到教宗過世後20天召開。

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