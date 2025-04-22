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方濟各驟逝／「中國夢」成未竟之志 向中示好招批評

編譯中心／綜合報導
方濟各教宗從不諱言他想改善與中國的關係，但也為此飽受批評。圖為方濟各與中國的天主教友互動。（美聯社）
方濟各教宗從不諱言他想改善與中國的關係，但也為此飽受批評。圖為方濟各與中國的天主教友互動。（美聯社）

天主教教宗方濟各生前一直想和中國發展關係，他的理念接近政治光譜左派；他隸屬的耶穌會在明朝曾派傳教士利瑪竇敲開中國福傳大門，方濟各承襲此一傳統，從不諱言自己懷抱「中國夢」，渴望訪問中國，卻未能如願；但方濟各這一態度，也一直是中華民國（台灣）與歐洲唯一邦交國教廷之間，揮之不去的陰影。

台灣地區主教團主席李克勉21日表示，由於教宗非常簡樸，也已安排好後事，台灣是否派人赴梵蒂岡弔唁，聽從教廷通知。

台北總教區總主教鍾安住表示，教宗在睡夢中安詳離世，沒有痛苦，這是天主給予教宗的美好安排；由於現在這段期間正值教會的復活8日慶，特別紀念耶穌的死而復活，教宗在復活節隔天離世，如同蒙主接引靈魂、在天上享永福。

中國境內天主教徒則分為兩派，一派信奉接受北京監督的中國天主教愛國會，另一派是效忠梵蒂岡的地下教會，估計各有600萬名信徒。

2018年，在方濟各大力推動下，教廷與無神論的中共政權關係出現歷史性破冰，雙方簽署效期二年的「主教任命臨時性協議」。多位教廷涉外官員曾向義大利媒體透露，教廷中國政策完全是實現「教宗本人的強烈意願」；方濟各當年接受路透訪問，反駁教廷可能向北京出賣天主教徒的批評，並說與中國對話有風險，「但我寧願選擇風險」。

梵中協議在2020、2022年兩度續約，2024年三度續約時將效期「延為四年」。當時即有輿論臆測，方濟各年事已高，此舉恐是為確保他念茲在茲的梵中對話路線，不會因他個人健康惡化而在短期生變。

方濟各去年9月結束亞太四國出訪時，重申他很想訪中，也認為梵中對話成果良好，將持續以善意執行梵中主教任命協議。

美聯社指出，方濟各治下，教廷特意向中國示好的立場招致批評，特別是美國保守派指控教廷出賣地下教會信徒。

2022年9月，方濟各和中國國家主席習近平曾同時出訪哈薩克；梵蒂岡一名消息人士說，梵蒂岡告訴中國，方濟各願在當地會見習近平，但中方說習近平沒空檔。

中央社報導，保守派對於方濟各主政下的教廷過度親中早已怨聲載道，他們質疑方濟各言必稱人權卻從未批判中共對新疆維吾爾族、香港、台灣、中國地下教會的打壓迫害，另有不少教友投書勸諫教廷不應像世俗政權過度精算而放任「政治目標」凌駕「道德權威」。

方濟各 教宗 梵蒂岡

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