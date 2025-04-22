方濟各驟逝／循千年傳統 迎靈、下葬、祕密會議、放白煙

教廷樞密會議選舉教宗，一直被賦予政治和神祕色彩，直到確定選出新教宗後，西斯汀教堂的煙囪才會冒出摻入特殊化學物質的白煙。（美聯社）

天主教宗 方濟各去世之後，梵蒂岡 教廷將進行迎靈、下葬、樞機主教祕密會議等流程，一旦選出新教宗，聖彼得廣場的煙囪就會放出白煙，代表天主教會有了新領袖；這些流程經過千百年的修訂，確保守密但井然有序的教宗傳承。

梵蒂岡宣布，教宗方濟各（Pope Francis）於格林威治時間21日18時（美東時間下午2時）在其住所聖瑪爾大之家（Saint Martha’s House）的小聖堂入殮，由羅馬聖教會總司庫法瑞爾（Kevin Joseph Farrell）樞機主教主持確認死亡與入殮儀式。教宗靈柩可能在23日移往聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica），供信眾瞻仰。

紐約時報報導，在梵蒂岡衛生部、總司庫確定教宗去世後，教宗遺體用白色長袍收殮，迎回教宗的個人禮拜堂。

法雷爾樞機主教現年77歲，是美國人，但出生於愛爾蘭。他與其他教廷官員、教宗親屬會在禮拜堂開會辦入棺儀式，此時教宗遺體殮以紅衣，他的教冠及披帶放在身側。

儀式之後，總司庫會起草文件，連同醫生的報告，證明教宗已逝，接下來保護教宗的私人文件，封住他的私人寓所。然後他會安排銷毀教宗用來蓋印在正式文件的「漁人權戒」(fisherman’s ring)，以防偽冒。

教宗的葬禮、埋葬按理要在他去世後4到6天內進行，羅馬各地教會辦的葬禮會持續達9天。過去已逝的教宗會裝殮進三重棺，但按照方濟各自己的諭令，他只用一重鑲有鋅條的木棺下葬。

教廷設立新規定，允許教宗葬在聖彼得大教堂(St. Peter's Basilica)以外的教堂。方濟各教宗要求葬在聖母大殿(Basilica of St. Mary Major)，這是他生前喜愛之地，經常在聖母瑪莉亞之前祈禱。

教宗辭世後15到20天內，樞機主教團(College of Cardinals)團長巴蒂斯塔．雷(Giovanni Battista Re)就會召集各地樞機主教到羅馬，舉辦祕密會議(conclave)，推舉方濟各的繼任人。

教宗去世到推選出新教宗期間，稱為「宗座出缺」期(sede vacante)。期間由樞機主教團打理教會事宜，但禁止做重大決定。

樞機主教集會於西斯汀教堂(Sistine Chapel)。所有投票 的樞機主教必須宣誓守密並不公開投票。只有80歲以下的樞機主教才有資格投票，必須取得三分之二的絕大多數票才能選出新教宗。期間各造縱橫捭闔。

樞機主教們會多次投票，直到出現三分之二的絕大多數贊成票出現。每次投票之後，選票都會集中起來投進一個爐子，添加產生顏色的化學物質而燒掉。由聖彼得大教堂可以看到那個煙囪，如果冒黑煙，代表投票還沒出結果，如果達成決議，選出新教宗，煙囪就會冒白煙。

梵蒂岡另發布聲明表示，原定27日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行的首位獲認證千禧世代聖者阿庫提斯（Carlo Acutis）封聖典禮，因教宗逝世而延後舉行。

義大利青少年阿庫提斯2006年因白血病身亡時，年僅15歲。梵蒂岡2020年因判定他逝後奇蹟拯救一名罹患罕見疾病的巴西男孩性命，已將其冊封為真福者。

此外，梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，今年的天主教禧年（Jubilee）活動仍會按原定計畫進行，不因教宗辭世而取消。