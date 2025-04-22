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方濟各驟逝／全美降半旗哀悼 川普將偕妻飛羅馬弔唁

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統21日表示計畫赴羅馬，參加已故教宗方濟各的喪禮。圖為川普總統第一任時2017年訪問梵蒂岡，會見教宗方濟各。(美聯社)
川普總統21日表示計畫赴羅馬，參加已故教宗方濟各的喪禮。圖為川普總統第一任時2017年訪問梵蒂岡，會見教宗方濟各。(美聯社)

教宗方濟各逝世，川普總統21日表示，他已簽署行政命令，要求全國降半旗以悼念教宗；川普也表示，他將與第一夫人梅蘭妮亞(Melania)一同參加方濟各的葬禮。

川普21日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，願方濟各安息，並表示，盼上帝保佑方濟各，以及所有愛方濟各的人。

川普總統21日下令全美降半旗，以表對教宗方濟各去世致哀。(路透)
川普總統21日下令全美降半旗，以表對教宗方濟各去世致哀。(路透)

國務院也發布新聞稿，國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，他與妻子在復活節20日得知教宗方濟各逝世的消息，他們感到非常難過；他們同全世界所有天主教徒一起為教宗長眠的靈魂祈禱，也為天主教會這段轉換期祈禱；盼方濟各能夠安息。

川普21日宣布，美國降半旗悼念方濟各，直到安葬當天落日。；川普說，方濟各是一名好人、一名勤勞的人，也稱方濟各熱愛這個世界。

川普也在社群網路上證實，他將與第一夫人梅蘭妮亞一起參與方濟各的葬禮。

方濟各的前任教宗本篤十六世於2022年底辭世，不過本篤在2013年就以健康因素提前退位；由於本篤吩咐葬禮必須從簡，只向義大利和德國遞出邀請，前總統拜登並未前往弔唁，僅由美國駐教廷大使唐納利(Joe Donnelly)代表出席。

不過，前教宗若望保祿二世於2005年4月逝世，時任美國總統布希親自參加其葬禮；前總統柯林頓當時也有參加。

方濟各 教宗 川普

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