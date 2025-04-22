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方濟各驟逝／將長眠羅馬聖母大殿 生前要求簡化葬禮 取消遺體瞻仰

編譯羅方妤／綜合報導
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方濟各2023年12月說，希望自己安葬在義大利羅馬的聖母大殿。(美聯社)
方濟各2023年12月說，希望自己安葬在義大利羅馬的聖母大殿。(美聯社)

梵蒂岡宣布教宗方濟各21日辭世，英國衛報報導，方濟各2023年12月就透露已選好安息處，過世後將葬在義大利羅馬的聖母大殿，且希望簡化葬禮流程。這將使方濟各成為繼前教宗良13世之後，逾百年來首位安葬在梵蒂岡之外的天主教教宗。

聖母大殿是羅馬天主教會四座特級宗座聖殿之一，歷史可追溯至五世紀。天主教新聞網站Aleteia指出，目前共有七位教宗被安葬於此。第一位是1227年逝世的教宗何諾三世，最近一位是1669年逝世的克勉九世。

衛報指出，安葬地點的選擇，表明方濟各試圖打破梵蒂岡長期以來的傳統。教宗辭世後一般會被安葬在梵蒂岡聖伯多祿大教堂下的石窟，並舉行極為隆重的儀式。聖伯多祿大教堂自1626年竣工以來，31位教宗中有24位被安葬於其石窟中。

方濟各2023年12月說，他辭世後會被安葬在義大利羅馬的聖母大殿，並說自己在海外訪問前後都會到聖母大殿祈禱。方濟各到訪聖母大殿至少100次，他會在聖母馬利亞和聖嬰耶穌的聖像前祈禱。方濟各當時還說，他將簡化教宗葬禮，「我會開展一個新的儀式」。

傳統上，教宗葬禮需精心策畫，但方濟各最近才批准一項計畫簡化葬禮複雜流程，取消將教宗遺體安放在聖伯多祿大教堂靈柩台上供信眾瞻仰的傳統。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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