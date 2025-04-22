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方濟各驟逝／出身阿根廷 上任後卻從未回家鄉 避免淪政客工具

記者顏伶如／綜合報導
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阿根廷民眾與信徒對阿根廷籍的教宗方濟各離去，非常難過傷心，21日在布宜諾斯艾利斯的大教堂參加追思禮拜。(路透)
阿根廷民眾與信徒對阿根廷籍的教宗方濟各離去，非常難過傷心，21日在布宜諾斯艾利斯的大教堂參加追思禮拜。(路透)

21日過世的天主教教宗方濟各是1300年來第一位非歐洲籍教宗，他的家鄉在阿根廷，2013年離開阿根廷出任羅馬天主教會(Roman Catholic Church)教宗之後，阿根廷人一直期盼他有朝一日回到故鄉訪問，他訪問了65個國家地區，卻從未回到阿根廷。

擔任教宗以來，方濟各在世界各地出訪多47次，成為第一名訪問伊拉克、阿拉伯聯合大公國、緬甸、北馬其頓、巴林及蒙古的天主教教宗。然而，曾任布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)大主教的方濟各，擔任教宗後就沒再回阿根廷過。

曾出版2015年方濟各傳記「帶來新應許的門徒 : 看守世界的心靈革命家」(Francis, Pope Of Good Promise)的作家伯恩斯(Jimmy Burns)說，方濟各與過去幾任教宗不同，從來不曾訪問故鄉，引起外界高度好奇。

伯恩斯表示，阿根廷政治氛圍趨於兩極化，方濟各不希望被認為支持左傾的裴隆主義者或保守派，返回故鄉可能被任何一邊拿來炒作，「他不願意無意之間導致分歧更加惡化」。

方濟各出任教宗後不久便前往巴西訪問，當時不少阿根廷人以為方濟各將回國訪問。2024年，方濟各可能回阿根廷訪問的消息再度出現，但最後還是沒有實現。

未出任教宗之前，方濟各在布宜諾斯艾利斯使用本名為樞機主教伯格里奧(Cardinal Jorge Bergoglio)，當時擔任樞機主教發言人、後來與方濟各保持親密友誼的神父馬可(Father Guillermo Marco)對路透說，阿根廷一直盼望方濟各返鄉訪問，結果卻錯失機會。

神父馬可說，方濟各有著喜歡探戈音樂的靈魂，探戈舞蹈與音樂就是誕生於布宜諾斯艾利斯街頭。他表示，方濟各非常明白，如果回到阿根廷，肯定成為廣大支持者與獨裁統治者爭相搶奪的目標。神父馬可說，今年1月與教宗通電話，教宗講話頗為虛弱，後來更因肺炎住院五周。

2024年9月，方濟各曾對媒體表示，希望有機會能回故鄉走一趟。他說：「他們是我的人民，不過有許多事情必須先處理好。」

方濟各 教宗 阿根廷

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