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梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲

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方濟各辭世台灣主教團緊急開會 主教浦英雄：痛失牧者內心沉重

記者魯永明／嘉義即時報導
去年天主教世界主教會議，嘉義教區主教浦英雄（左）晉見教宗。（嘉義教區辦事處提供）
去年天主教世界主教會議，嘉義教區主教浦英雄（左）晉見教宗。（嘉義教區辦事處提供）

教宗方濟各驚傳病逝，梵蒂岡教廷證實，台灣主教團下午緊急召集各教區主教開會因應遽變，去年代表台灣教會主教團參加世界主教會議的嘉義教區主教浦英雄說，「我內心無比沉重，剛過復活節主日，教會痛失牧者，我請所屬雲嘉嘉縣市各教堂的神父修女、教友，一起為教宗的靈魂祈禱。」

方濟各生前任命嘉義教區秘書長、聖若望主教座堂神父趙永吉，晉牧台北總教區輔理主教，台灣教會上周才在輔大舉行晉牧大典，趙永吉成為教宗方濟各台灣教會任命的最後1位輔理主教。

浦英雄去年10月代表台灣主教團，出席教宗召集的世界主教會議，代表台灣教會與全球數百位主教，共同祈求世界和平，閉幕會議前，浦英雄特別晉見教宗，浦說，教宗表達對台灣的關懷，並說每天為台灣祈禱，他表達由衷感謝。

方濟各生前支氣管炎住院，台灣天主教各教區教會及社福團體等為教宗祈福，228連假第1天，嘉義教區主教浦英雄將帶領雲嘉嘉縣市500名神職人員及教友徒步苦行祈禱，從大林鎮隱修院教堂，走到梅山鄉中華聖母朝聖地，為教宗健康祈禱，為國家祈福。

教宗是全球天主教會最高領導人，是基督在世代表，高齡88歲的方濟各因支氣管炎入住羅馬傑梅利醫院，病況惡化為雙側肺炎，教廷每日早晚更新教宗病況，教宗出院後接見教友，大家都認為教宗病情穩定，沒想到剛過完復活節，就傳來教宗方濟各驚傳病逝消息。

教宗 方濟各 復活節

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