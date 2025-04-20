才當選一週…情報披露總統可能遭暗殺 厄瓜多進入「最高警戒」

厄瓜多政府19日表示，因情報指出有人企圖暗殺最近當選連任總統諾波亞（Daniel Noboa），厄瓜多已經進入最高警戒；圖為總統諾波亞在勝選後發表演說。(路透)

厄瓜多政府19日表示，因情報指出有人企圖暗殺最近當選連任總統諾波亞（Daniel Noboa），厄瓜多已經進入最高警戒。

中央社引述法新社報導，諾波亞在4月13日決選獲勝，但主要競爭對手龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）指控他有「荒唐舞弊行為」。諾波亞預計5月24日宣誓就任。

本週社群媒體 流出的軍情報告指出，有刺客從墨西哥 等國進入厄瓜多，打算對諾波亞實施「恐怖攻擊」。

厄瓜多政府部（Ministry of Government）19日上午在聲明中表示：「我們強烈譴責、也不會接受針對共和國總統、國家當局或公職人員生命的意圖。」「國家處於最高警戒狀態。」

政府指控「犯罪組織與選舉失利的政治派系合謀」策劃這項陰謀，但並未指名道姓。

厄瓜多選舉委員會和國際觀察員否認決選有舞弊情事，但墨西哥和哥倫比亞尚未正式承認諾波亞的勝利。

報告發布後，厄瓜多和墨西哥之間的裂痕加深。

厄瓜多警方1年前闖入位於首都基多（Quito）的墨西哥大使館 ，逮捕遭通緝而藏身在館內獲得政治庇護的厄國前副總統葛拉斯（Jorge Glas），墨西哥憤而宣布與厄瓜多斷交。

針對諾波亞的陰謀的報導曝光後，墨西哥外交部發表聲明，否認墨西哥是厄瓜多「涉嫌犯罪行為或內部局勢的根源」的說法。