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菲律賓巴丹群島 美部署反艦飛彈NMESIS

編譯中心／綜合19日電
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美軍第三濱海作戰團日前表示，提到今年美菲「肩並肩」聯合軍演期間將在菲律賓巴丹群島部署配備海軍打擊飛彈的海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統（NMESIS）。

美國「海軍新聞」網站報導，這將是美國首度在居重要戰略位置的巴丹群島島鏈部署反艦飛彈。今年肩並肩演習預定4月21日至5月9日舉行。美軍將在菲律賓北方、台灣南方的呂宋海峽部署反艦飛彈，這是第一島鏈上介於台菲間的一個戰略扼制點，呂宋海峽又分為巴士海峽、巴林當海峽和巴布淵海峽三條水道。

該新聞稿寫道，美軍將從菲律賓呂宋島北部空運數座反艦飛彈發射器至巴丹群島中的數座島嶼，聯演時雖不會發射實彈，但第3濱海作戰團中程飛彈連將與菲律賓陸戰隊合作，在呂宋海峽1個射擊遠征前進基地模擬發射任務；NMESIS提供該作戰團更強的制海能力，並深化海軍統合，並擴大聯合部隊從海上和陸上的打擊與接戰能力，進而強化嚇阻力。

基地在美國夏威夷的美軍濱海作戰團去年12月接收NMESIS，成為美軍陸戰隊在印太首個擁有專門反艦能力的單位。以日本沖繩為基地的美軍第12濱海作戰團也可望接收。

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