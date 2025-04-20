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柏林偷車猖獗 每69分鐘失竊1車 雷諾失竊率最高

編譯中心／綜合19日電
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法國汽車雷諾（Renault）為失竊率最高的汽車品牌。示意圖。（路透）
法國汽車雷諾（Renault）為失竊率最高的汽車品牌。示意圖。（路透）

近年來德國汽車竊盜案增漲，大城市特別嚴重，約69分鐘就有一輛車失竊。德媒指出，南區丹波霍夫舍訥貝格（Tempelhof-Schöneberg）最嚴重，去年共846輛失竊，法國汽車雷諾（Renault）則為失竊率最高的汽車品牌。

據德國聯邦刑事警察局（BKA）數據指出，失竊地區以柏林、漢堡等大城市以及德國東部邊境地區最嚴重。

柏林人報（Berliner Zeitung）指出，2023年柏林汽車竊盜數量為7574輛，造成約1億5000萬歐元（約1億7008萬美元）的經濟損失，還有包括透過汽車進行的詐欺、貪汙等犯罪行為。目前登記在案的犯罪嫌疑人約987人，另有75人涉嫌共謀。失竊車輛通常被運送到東歐國家，或拆解後以單個零件銷往世界各地。

德國聯邦刑事警察局表示，竊盜集團觸角國際化，且作案手法隨著科技而更加「專業」，調查也變得相對困難。

據悉，當前最新的竊盜設備名為「任天堂工具」（Gameboy Tool），與掌上型電子遊戲設備相似。該設備原理類似電子的萬能鑰匙，「透過將該設備置在車門上，短時間內車門就會打開，車子就可以被開走」。

德媒指出，「這些非法的電子啟動技術可以在俄羅斯網站以五位數美元價格輕鬆訂購」。此外，建築機械像是挖土機、起重機和輪式裝載機等也是竊盜集團的目標，「在中國網路購物平台零售商Temu可以訂購最常見的建築機械鑰匙」。

汽車竊盜數量增長，也連帶影響汽車保險。根據德國保險業協會（GDV）報告指出，每次汽車失竊的賠償金額平均超過2萬1400歐元，隨著保險公司賠償增加，車主的預期汽車保費必須因此增加。

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