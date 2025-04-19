川普大砍研究費 美國首批「科研難民」將抵法國大學

法國艾克斯馬賽大學(Aix Marseille University)。 (取材自自學校官網)

美國總統川普 就任後大舉削減給大學和科研機構的撥款，甚至叫停部分項目。歐洲多間大學看到機會，設法吸引美國科學家赴歐。《紐約時報》等歐美傳媒報導，法國、比利時和荷蘭等國都有大學推出計畫，旨在吸引被川普政府凍結資金的「科研難民」(refugee scientist)，為他們提供穩定的「避風港」，保護在美備受衝擊的科學研究。

法國的艾克斯馬賽大學本月推出為期3年的「科研避風港」計畫，擬招募15名從事氣象學和天體物理學研究的美國專家。校長貝頓憶述，計畫公布後僅數小時，校方便收到首份申請。計畫推出兩周，已收到約100份申請，當中不乏來自耶魯大學 、史丹福大學 和美國太空總署（NASA）的申請者，「我們合計撥款1500萬歐元（約1700萬元），職位數目不多，但目標是給科研人員一點希望。」

據悉，第一批逃離美國總統川普削減支出的研究人員，6月將開始艾克斯馬賽大學工作。

艾克斯馬賽大學(Aix Marseille University)發表聲明指出，在298份申請中有242項被視為合格，而且正在對大約20個可用的職位進行仔細考慮。

校方並補充說，有135位申請者是美國公民，有45人則是雙重國籍公民。

艾克斯馬賽大學校長柏東(Eric Berton)表示，他希望當局為「科研難民」設立一種新身份，而且法國和歐洲能歡迎更多美國研究人員到來。

曾擔任法國總統、目前身為國會議員的歐蘭德(Francois Hollande)，已在14日向國會提交一份設立這類身份的法案。

艾克斯馬賽大學先前已根據另一項針對受威脅的研究人員計畫，接收了25位來自烏克蘭、葉門、阿富汗和巴勒斯坦領土的科學家。

校方並已提撥一筆預算，讓每位科學家在3年內獲得60萬到80萬歐元(68萬到91萬美元)以持續他們的研究。