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疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

大馬華文媒體國旗插圖缺新月 首相要查：非同小可

編譯中心／綜合18日電
馬來西亞國旗有醒目的新月圖案。(美聯社資料照片)
馬來西亞國旗有醒目的新月圖案。(美聯社資料照片)

中國國家主席習近平訪問馬來西亞，有大馬媒體頭版插圖繪製一艘帆船懸掛兩國國旗，卻遺漏大馬國旗中象徵聯邦宗教伊斯蘭教的新月圖案。大馬民間團體18日抗議，要求嚴懲相關人員。馬國首相安華18日表示，國旗是國家的重要象徵，任何涉及國旗插圖的錯誤都並非小事，因此促請各方在展示國旗圖像時，務必格外謹慎。他指出，「不要因為這些要求就認為我們做得太過，這必須遵循法律程序」。

土著權威組織（Perkasa）約10名成員聚集在大馬媒體星洲日報總社，遞交抗議信，並送上一面馬來西亞的國旗。

土著權威組織人員祖阿馬里胡先（Bozz Jebat）指出，將繪製錯誤的國旗刊登於媒體頭版是非常嚴重的錯誤，希望嚴懲相關人員，否則將促請內政部吊銷報社營業執照，避免其他報紙媒體重蹈覆轍。

習近平於15日至17日訪問馬來西亞，這也是習近平相隔12年再訪大馬，但星洲日報於15日頭版出現馬來西亞國旗插圖失誤風波。星洲日報隨後發布3種語文道歉聲明，雖稱屬無心之過，仍受外界批評。

馬來西亞國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）也透過社群媒體臉書（Facebook）發文，說明國旗是國家主權與身分象徵，本地的中文報章在頭版刊登缺少新月的國旗圖片，這種錯誤可能觸動民眾敏感情緒。

馬來西亞警方證實接獲逾40起檢舉電話，援引1963年徽章及名稱（防範不當使用）法令第3（1）（c）與1984年印刷與出版法令第4（1）（b）條文調查。星洲日報已予相關人員停職處分，直到調查結束為止。

馬來西亞華文媒體編輯人協會呼籲，社會各界應理性看待媒體國旗插圖失誤事件，莫因無心之過否定這家華文媒體多年來為國家和華人社群付出的努力。

馬來西亞媒體國旗插圖缺新月。(取材自X平台)
馬來西亞媒體國旗插圖缺新月。(取材自X平台)
馬來西亞媒體國旗插圖缺新月。(取材自X平台)
馬來西亞媒體國旗插圖缺新月。(取材自X平台)

習近平 社群媒體 華人

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