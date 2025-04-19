大馬華文媒體國旗插圖缺新月 首相要查：非同小可

馬來西亞國旗有醒目的新月圖案。(美聯社資料照片)

中國國家主席習近平 訪問馬來西亞，有大馬媒體頭版插圖繪製一艘帆船懸掛兩國國旗，卻遺漏大馬國旗中象徵聯邦宗教伊斯蘭教的新月圖案。大馬民間團體18日抗議，要求嚴懲相關人員。馬國首相安華18日表示，國旗是國家的重要象徵，任何涉及國旗插圖的錯誤都並非小事，因此促請各方在展示國旗圖像時，務必格外謹慎。他指出，「不要因為這些要求就認為我們做得太過，這必須遵循法律程序」。

土著權威組織（Perkasa）約10名成員聚集在大馬媒體星洲日報總社，遞交抗議信，並送上一面馬來西亞的國旗。

土著權威組織人員祖阿馬里胡先（Bozz Jebat）指出，將繪製錯誤的國旗刊登於媒體頭版是非常嚴重的錯誤，希望嚴懲相關人員，否則將促請內政部吊銷報社營業執照，避免其他報紙媒體重蹈覆轍。

習近平於15日至17日訪問馬來西亞，這也是習近平相隔12年再訪大馬，但星洲日報於15日頭版出現馬來西亞國旗插圖失誤風波。星洲日報隨後發布3種語文道歉聲明，雖稱屬無心之過，仍受外界批評。

馬來西亞國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）也透過社群媒體 臉書（Facebook）發文，說明國旗是國家主權與身分象徵，本地的中文報章在頭版刊登缺少新月的國旗圖片，這種錯誤可能觸動民眾敏感情緒。

馬來西亞警方證實接獲逾40起檢舉電話，援引1963年徽章及名稱（防範不當使用）法令第3（1）（c）與1984年印刷與出版法令第4（1）（b）條文調查。星洲日報已予相關人員停職處分，直到調查結束為止。