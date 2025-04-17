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查尹錫悅 南韓警方搜總統辦公室再遇阻 對峙10小時撤離

編譯中心╱綜合16日電
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南韓警方16日對總統辦公室嘗試進行扣押搜查，但無功而返。圖為日前開庭審理，民眾在法院外抗議。（美聯社）
南韓警方16日對總統辦公室嘗試進行扣押搜查，但無功而返。圖為日前開庭審理，民眾在法院外抗議。（美聯社）

南韓警方設立的緊急戒嚴特別搜查團16日對總統辦公室及警護處辦公室、警護處長官邸嘗試進行扣押搜查，但因警護處阻攔，對峙10小時後再次無功而返。

為調查前南韓總統尹錫悅與總統警護處處長金成勛，涉及妨礙警方先前逮捕尹錫悅的行動，南韓警方在當地時間16日上午10時13分提出扣押搜查令，但在晚間8時40分左右向媒體表示，收到總統辦公室及警護處的不許可通知。

韓聯社報導，總統警衛處根據「刑事訴訟法」有關條款，以相關地點或物品在軍事或職務上保密要求為由，拒絕扣押搜查。警方與總統警衛處對峙10小時後，決定放棄執行這次任務。

因搜查總統辦公室須經警護處許可，南韓警方先前已五度因為警護處阻攔，無法執行扣押搜查。

警方進行扣押搜查的主要目的，是為了獲取前總統尹錫悅1月3日企圖阻止高級公職人員犯罪調查處和警方對他實施逮捕的相關證據。

警方說明，警護處決定以自主提交的方式提供加密電話伺服器等資料，雙方後續將再商議提出方式及程序。

尹錫悅去年12月3日無預警發布緊急戒嚴，解除後遭國會彈劾，並以內亂罪遭調查，但因他持續拒絕出面受調，高層公職人員犯罪搜查處及警方特殊搜查團在今年1月3日第一次嘗試逮捕尹錫悅，但遭警護處阻止。

尹錫悅及金成勛因此涉嫌妨礙特殊公務執行，金成勛也涉嫌濫用職權，指示將加密電話伺服器的紀錄刪除。警方認為尹錫悅在戒嚴以後都透過加密電話下達指令，包括阻止警方執行逮捕等，因此主張必須取得加密電話伺服器資料。

尹錫悅 南韓 戒嚴

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