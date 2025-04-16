怕成間諜目標 歐盟發「拋棄式」手機給入美工作人員

英國金融時報報導，歐盟委員會向部分前往美國工作的人員發放「拋棄式」手機，以避免成為間諜目標。示意圖。(路透)

歐盟 委員會14日向部分前往美國工作的人員發放「拋棄式」手機（burner phone）和只有基本功能的手提電腦，以避免成為間諜目標；加拿大 一些大型公家機關，包括一家養老金管理公司和一家知名醫院，建議員工不要前往美國，若真的需要出差，也建議員工改帶拋棄式手機出門。

英國金融時報報導，歐盟委員會確認最近更新對美國的安全建議，但表示並沒有以書面形式具體指示要使用「拋棄式」手機。官員補充說，所有前往美國的工作人員都被建議在過境時關閉手機，並將手機放入特製防窺套中，以防無人看管時被監控；一名官員直言：「他們擔心美國會入侵（歐盟）委員會的系統。」他們表示，這些措施與前往烏克蘭和中國時所採用的相同，因為歐盟為防止俄羅斯或中國監控。

前往美國還有另外一個風險，美國邊境 人員有權沒收訪客的手機和電腦並檢查內容。來自歐洲的遊客和學者曾因手機或手提電腦中，有批評川普政府的社交平台評論或文件，而被拒絕入境。

美加之間長久以來的信任關係也正日益瓦解；彭博資訊看到加拿大頂級兒科研究醫院之一Children's Hospital of Eastern Ontario（CHEO）執行長艾切斯撰寫的備忘錄，基於美國的問題和動盪升級，強烈建議不要在眼下前往美國；該醫院發言人證實備忘錄已發送給員工。

管理大約1800億加元（約1300億美元）資產的亞伯達投資管理公司也要求員工停止非必要的赴美旅行；知情人士透露，員工不能再出差參加在美會議或演講活動，但仍可赴美參加董事會或投資人會議。

CHEO以及安大略省的滑鐵盧大學同時提供員工建議，以最大限度地減少海關人員獲取資訊。艾切斯的備忘錄建議，如果必須出差赴美，員工應登出醫院應用程式，確保筆電裡沒有病患資訊，並在遭檢查後更改密碼。由於美國海關有權在旅客入境美國時檢查其電子設備。包括設備上所有社群媒體的內容， 建議員工改帶幾無個人資料的「拋棄式」手機出門。