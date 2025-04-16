我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

南海標示西菲律賓海 谷歌地圖地名惹議 中國外交部這樣回應

編譯中心／綜合15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google地圖部分南海改標「西菲律賓海」，中國回應冷處理。（取材自Google Maps）
Google地圖部分南海改標「西菲律賓海」，中國回應冷處理。（取材自Google Maps）

谷歌地圖（Google Maps）最近被發現已將南海靠近菲律賓的大片水域更名為「西菲律賓海」，範圍涵蓋存有主權爭議的黃岩島（又稱民主礁）；中國外交部對此回應，南海是國際社會公認的通用地名，一直廣受接受。

菲律賓GMA新聞網報導，谷歌地圖已正式將菲律賓群島以西的大片水域命名為「西菲律賓海」，且黃岩島也被畫在「西菲律賓海」的範圍內。在此之前，雖然「西菲律賓海」一詞也存在於谷歌地圖，但範圍緊貼菲律賓的呂宋島，再向外伸展的海域全是南海。目前暫不清楚谷歌地圖何時對「西菲律賓海」的位置與範圍作出調整。

基於南海主權之爭，菲律賓前總統艾奎諾三世於2012年9月發布行政命令，將菲律賓西部的呂宋海（Luzon Sea）、中業島所在的自由群島（Kalayaan Island Group）周邊水域以及黃岩島海域統稱為「西菲律賓海」。

「西菲律賓海」的概念之後逐漸明確化為從領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟區，菲律賓政府援引聯合國海洋法公約（UNCLOS）和2016年南海國際仲裁結果，主張可獨享這片海域的資源。

15日中國外交部例行記者會上，有記者問及「Google地圖涉南海標註」，並稱菲律賓的發言人表示「歡迎這一舉措」，「這將幫助菲律賓保護主權」，外交部發言人林劍對此僅簡短表示，「我要指出的是，長期以來，南海一直是國際社會公認的通用地名，為世界各國及聯合國等國際組織廣泛接受。」

另據中央社報導，中國與菲律賓互控對方在南海斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，台灣稱民主礁，中方稱黃岩島）附近採取危險行動。這是中菲兩國因為南海主權而爆發的最新衝突。

路透報導，菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）表示，一艘中國海警船14日在距離斯卡伯勒淺灘約36海里處加速，並採取行動阻擋一艘菲國船隻的航行路線。新華社報導，菲律賓海警船14日於黃岩島附近海域危險接近中國海警船艦，數次從艦艏方向穿越中方船艦行駛航線，妄圖「碰瓷」擺拍，炮製抹黑中方的虛假敘事。

菲美兩國之間一年一度的肩並肩聯合軍事演習，將於下周正式登場，雙方計有1萬4000人參加演習，其中也包括大約200名澳洲士兵，演習地點大多面向南海和台灣，新增空中與飛彈防禦項目，菲方稱這將是「全面戰鬥測試」。

谷歌 聯合國 Google

上一則

新加坡解散國會5/3大選 總理黃循財最艱難首戰

下一則

怕成間諜目標 歐盟發「拋棄式」手機給入美工作人員

延伸閱讀

菲律賓漁民捕獲5水下無人潛航器 一艘已對中國發信號

菲律賓漁民捕獲5水下無人潛航器 一艘已對中國發信號
中國駐日使館突提醒公民 注意日本南海海槽大地震風險

中國駐日使館突提醒公民 注意日本南海海槽大地震風險
付巨款沒用「鋼鐵大王」郭從願在菲律賓遭撕票

付巨款沒用「鋼鐵大王」郭從願在菲律賓遭撕票
北京逮捕3菲人指為間諜 菲總統下令提供法律援助

北京逮捕3菲人指為間諜 菲總統下令提供法律援助

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
英國前首相強生。（美聯社）

前英相強生餵鴕鳥被啄下體 痛到慘叫 妻：太好笑必須分享

2025-04-11 02:28
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種