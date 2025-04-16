南海標示西菲律賓海 谷歌地圖地名惹議 中國外交部這樣回應

Google地圖部分南海改標「西菲律賓海」，中國回應冷處理。（取材自Google Maps）

谷歌 地圖（Google Maps）最近被發現已將南海靠近菲律賓的大片水域更名為「西菲律賓海」，範圍涵蓋存有主權爭議的黃岩島（又稱民主礁）；中國外交部對此回應，南海是國際社會公認的通用地名，一直廣受接受。

菲律賓GMA新聞網報導，谷歌地圖已正式將菲律賓群島以西的大片水域命名為「西菲律賓海」，且黃岩島也被畫在「西菲律賓海」的範圍內。在此之前，雖然「西菲律賓海」一詞也存在於谷歌地圖，但範圍緊貼菲律賓的呂宋島，再向外伸展的海域全是南海。目前暫不清楚谷歌地圖何時對「西菲律賓海」的位置與範圍作出調整。

基於南海主權之爭，菲律賓前總統艾奎諾三世於2012年9月發布行政命令，將菲律賓西部的呂宋海（Luzon Sea）、中業島所在的自由群島（Kalayaan Island Group）周邊水域以及黃岩島海域統稱為「西菲律賓海」。

「西菲律賓海」的概念之後逐漸明確化為從領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟區，菲律賓政府援引聯合國 海洋法公約（UNCLOS）和2016年南海國際仲裁結果，主張可獨享這片海域的資源。

15日中國外交部例行記者會上，有記者問及「Google地圖涉南海標註」，並稱菲律賓的發言人表示「歡迎這一舉措」，「這將幫助菲律賓保護主權」，外交部發言人林劍對此僅簡短表示，「我要指出的是，長期以來，南海一直是國際社會公認的通用地名，為世界各國及聯合國等國際組織廣泛接受。」

另據中央社報導，中國與菲律賓互控對方在南海斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，台灣稱民主礁，中方稱黃岩島）附近採取危險行動。這是中菲兩國因為南海主權而爆發的最新衝突。

路透報導，菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）表示，一艘中國海警船14日在距離斯卡伯勒淺灘約36海里處加速，並採取行動阻擋一艘菲國船隻的航行路線。新華社報導，菲律賓海警船14日於黃岩島附近海域危險接近中國海警船艦，數次從艦艏方向穿越中方船艦行駛航線，妄圖「碰瓷」擺拍，炮製抹黑中方的虛假敘事。

菲美兩國之間一年一度的肩並肩聯合軍事演習，將於下周正式登場，雙方計有1萬4000人參加演習，其中也包括大約200名澳洲士兵，演習地點大多面向南海和台灣，新增空中與飛彈防禦項目，菲方稱這將是「全面戰鬥測試」。