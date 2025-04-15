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美伊19日第二輪核談判 美盼濃縮鈾降濃度 伊朗要求解除制裁

編譯中心／綜合14日電
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美國Axios新聞網引述消息人士披露，美國與伊朗預計19日在義大利羅馬展開第二輪核子談判。首輪談判雙方釋出正面信號後，美國目標是盼對方降低濃縮鈾濃度，伊朗則要求解除制裁。

川普政府對雙方12日在阿曼的首輪談判感到滿意。據稱會談都能照表操課，也達成雙方將會談形式從透過中間人轉為雙方官員直接對話。

第二輪談判改至羅馬舉行是美方所提，川普政府希望繼續採首輪這種直接對話方式；不過伊朗方面淡化第二輪會正式成為直接對話，仍稱進行「間接」談判。雖然會談地點可能改到羅馬，但中間人阿曼代表仍將與會，美伊雙方官員將同處一間會議室。

威科夫13日面見川普簡報這場會談，他也向以色列簡報。以色列高度懷疑美伊能談出協議，一直想讓白宮在談判失敗後採取動武選項，美、伊也各自向支持雙方談判的波斯灣國家簡報。

國際原子能總署署長葛羅西預計在美伊第二輪會談前訪問德黑蘭，盼討論國際原子能總署恢復對伊朗核設施的監督與稽查。

另據中央社引述法新社報導，伊朗外交部宣布，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在羅馬會談前將先行訪問莫斯科，討論近期在阿曼與美國進行的核談判進展。

伊朗外交部補充說，這趟行程是「事先安排好」，也是「討論（阿曼首都）馬斯開特（Muscat）會談最新進展的機會」。

伊朗 美伊 川普

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