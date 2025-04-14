潑水節登場 泰盼吸國際觀光客回流 車禍頻發已57死

人們13日在泰國曼谷街頭參加潑水節慶祝活動。(路透)

泰國 重要節慶之一的潑水節13日登場，泰國政府希望藉潑水節吸引國際觀光 客，提振今年初以來因意外頻傳而略顯冷清的觀光業。然而潑水節期間交通事故頻發，過去兩天已造成至少57人死亡。

谷郵報報導，泰國道路安全運營中心4月13日報告稱，12日共發生248起交通事故，使節日期間事故總數達到459起。13日的交通事故造成30人死亡，比11日多三人；受傷人數為257人，比前一天的201人有所增加。而這兩天是人們返鄉或度假的日子。

每年4月13日到15日是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran），為泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻。泰國人會在宋干節到寺廟祈福、造訪長輩，並在路邊潑水象徵祝福，發展到後來潑水成為宋干節最知名的活動，每年全國各地都有大型潑水活動。

宋干節不專屬於泰國，鄰近的緬甸 、寮國和柬埔寨都會慶祝宋干節，但泰國政府搶先向聯合國教科文組織申請將宋干節列為人類非物質文化遺產，並在2023年12月申遺成功。

中國遊客是泰國觀光業主力，在今年1初卻爆出中國明星王星遭拐騙到緬甸從事詐騙工作的新聞，導致中國遊客卻步泰國，今年1月和2月赴泰旅遊的中國遊客約100萬人次，比去年同期的118萬人次少了15%；2月適逢農曆春節連假，但中國遊客從去年同期的67萬4558人次，跌到今年的37萬1542人次，大減45%。