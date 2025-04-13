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大阪世博開幕／門票、地圖無紙化 還有無人巴士接駁

記者甘芝萁／台北即時報導
展區內遊客不論身在何處都能見到的巨型建築物「大屋頂環（The Grand Ring)，是這次大阪世博會的象徵，體現場館「多元而統一」的設計理念。（記者甘芝萁／攝影）
展區內遊客不論身在何處都能見到的巨型建築物「大屋頂環（The Grand Ring)，是這次大阪世博會的象徵，體現場館「多元而統一」的設計理念。（記者甘芝萁／攝影）

2025世界博覽會今(13)日在大阪夢洲開幕，今年以「設計未來社會，為我們的生活」為主題，積極推動永續發展，在場館設計、能源使用、資源循環等方面導入多項措施，包括場館建材、無人巴士等，場內消費也全面無現金支付，並不提供參觀者紙本地圖等。

因緊扣永續發展概念，本屆世博不少場館採用永續建築與資源再利用，其中日本館以「生命與生命之間的連結」為主題，採用環狀結構設計，融合傳統與現代建築元素。館內設置生物氣體發電廠，利用微生物分解現場所產生的廢棄物，並活用最先進的CO₂再循環技術，成為名副其實的「活生生的展館」 。

瑞士館整個展館在世博結束後可以完全回收再利用，實現真正的永續。透「Vitality.Swiss」計畫，提供一系列對話與互動體驗，探索如何為更具活力的未來提供解決方案與發展路徑 。澳洲館也使用過去國際活動的再利用材料興建，透過沉浸式體驗，讓來場者重新發現澳洲的獨特魅力 。

同時為配合SDG的永續概念，本次大阪世博採用電子門票，不發實體票券，從手機或電腦即可購買。展場中也完全不使用現金支付，而改用電子支付或是預先儲值於卡片當中再進行交易 。

會場內也有運行的自動駕駛巴士，這些巴士能在特定區域內完全自主行駛，無需人類駕駛介入，主要運行路線有兩條，一條連接舞洲的場外停車場與展覽會場，全長約3.3公里；另一條為會場內部的外環道路，長度約4.8公里。

澳洲 日本

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