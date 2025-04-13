以色列建莫拉格走廊 壓縮巴人生活空間 已控制逾半加薩土地

配合以色列發布的撤離命令，加薩走廊南部的巴勒斯坦人日前撤出拉法，轉往汗尤尼斯。隨著與哈瑪斯的停火談判陷入僵局，以國重啟對加薩空襲。（路透）

以色列 12日宣布新建的「莫拉格走廊」（Morag Corridor）已告完成。由於此舉將加薩 地帶南端城市拉法（Rafah）與其他地區實質切斷，等於將巴勒斯坦 人進一步壓縮進狹小區域內；與此同時，以國仍持續對整個加薩地帶空襲。

美聯社引述以國軍方聲明，「部隊已完成對拉法的包圍行動」。隨著軍方日前下令撤出拉法大部分地區，以軍第36師已部署至莫拉格區。該地位於拉法與汗尤尼斯（Khan Younis）之間，曾是猶太屯墾區，顯示以國可能即將展開另一波大規模地面攻勢。

以色列總理內唐亞胡表示，莫拉格走廊將成為「第二條費城走廊」，比照以色列自5月起重新控制的加薩、埃及邊界南端區域。以色列也重新控制那札林走廊，該走廊將加薩北部三分之一的區域與其他地區的連結切斷。

若加上緩衝區，以國目前已實際控制加薩超過50%的土地。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）12日也宣布，軍方將「積極」擴大作戰至加薩其他地區，呼籲巴勒斯坦人「除掉哈瑪斯」並釋放人質。

卡茲表示，以色列國防軍（IDF）現在已經完成在拉法與甘尤尼斯之間橫穿加薩的莫拉格軸（Morag axis）接管工作，使得費城路線（Philadelphi Route）和莫拉格之間的整個區域成為以色列的安全地帶。

他說，「哈瑪斯無法保護居民或土地。他們的領導人與家人藏匿地道中，或駐在海外豪華飯店，帳戶中擁有數十億資金，卻把你們當人質使用」。

他還說，自願遷往他國的巴勒斯坦人能參與由美國總統川普與內唐亞胡提出的「自願移民」計畫，卻遭到巴勒斯坦人強烈拒絕，並表示要留在自己家園。人權組織也稱該計畫強行實施將構成種族清洗。

路透報導，卡茲12日還宣布，以軍計畫擴大在加薩走廊大部分地區持續中的攻勢，警告居民撤離正在戰鬥的地區。

他在致加薩居民的聲明中說：「以色列國防軍的行動很快就會升高，擴大到加薩其他地區的大部分，你們必項從戰鬥區撤離。」

這波軍事作戰時值以國誓言占領更多巴勒斯坦土地，迫使哈瑪斯釋放仍在扣押中的59名人質（據信其中24人仍活著）。內唐亞胡也對加薩展開為期1個月的全面封鎖，禁止糧食、燃料及人道援助進入，導致200萬名巴勒斯坦人物資嚴重短缺，人權組織也斥責此舉構成戰爭罪。