大阪世博13日開展 仍有展館趕工中 售票不如預期

大阪世博會12日舉行開幕式，圖為演員在開幕式上表演。（新華社）

2025年世界博覽會（大阪世博）12日下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」舉行開幕式，13日正式開展，直至10月13日；日皇德仁與皇后雅子、世博名譽總裁秋篠宮及秋篠宮妃紀子、日本 首相石破茂 、大阪府知事吉村洋文，以及參加國代表等約1500人出席了12日的開幕式。

綜合日本共同社、中央社報導，這是自2005年「愛‧地球博」以來，世博時隔20年再次在日本舉行，距離大阪1970年主辦世博則是時隔55年。本屆世博籌辦過程遇上不少問題，例如工程延誤和沼氣超標等，日本民眾參與度也熱情不足。目前部分海外展館尚未完工，由參展國自行建造的A類型展館有47國（42棟），截至4月11日，有44國完工。剩下的3國當中，羅馬尼亞與西班牙的展館已經通過檢查，尼泊爾的展館仍在施工中。

日本首相石破茂致詞表示，經歷疫情 的挑戰後，全世界目前正面臨各種「分裂」的危機。在這樣的時代背景下，世界各地的人齊聚一堂，共同面對「生命」這一主題，具有非常重大的意義。他表示，接下來為期184天的盛會即將展開，期待在會期期間，各國與到場參觀者能夠加深交流，並促使世界重新緊密連結，也希望世界各地來賓能以大阪關西為起點，挖掘日本全新的魅力。大阪關西世博將提供一個讓世界人民進行對話與交流的舞台，並從這裡向世界傳達日本的新形象。

大阪上次在1970年舉行的世博叫好叫座，日皇德仁致詞表示，希望以大阪關西世博為契機，讓世界各地的人們不僅尊重自己，也能尊重周遭他人的生命，共同創造可持續的未來。他也回憶起自己10歲時參觀上一次大阪世博的經驗，並說「希望孩子們能透過這次世博，加深對世界各國、地區人民的理解，接觸到次世代的技術，以及全球為了實現永續發展目標（SDGs）付出的努力，藉此思考未來社會的樣貌」。

本屆世博主題是「生命閃耀未來社會的設計」，總計158個國家和地區參與，目標是吸引2820萬人次參觀。但售票狀况一直不如預期，共同社指出世博能否在會期內提升人氣將成課題。