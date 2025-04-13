世衛應對未來疫情大流行 成員「原則上」達協議
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世界衛生組織(WHO)談判機構聯合主席12日表示，經過3年的討論，世界衛生組織成員國已就如何應對未來全球的疫情大流行(Pandemic)，「原則上」已達成協議。
中央廣播電引述法新社、路透報導，談判機構聯合主席、法國駐世界衛生組織大使安普魯(Anne-Claire Amprou)表示：「我們原則上已經達成協議」，但是最終協議必須得到各成員國的批准。不過，世衛組織沒有立即回應路透社的置評請求。
世衛組織194個成員國一直在就一項協議進行談判，討論過程主要爭議點是與大流行相關醫療產品的技術轉移，尤其是如何讓發展中國家受惠；有關問題在疫情期間曾惹爭議，當時窮國質疑富國囤積疫苗和檢測工具。一名與會代表指這爭議點已解決。在此之前，各國承認在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情期間的合作失敗。
美國早期加入談判的速度很慢，到了今年2月，美國總統川普(Donald Trump)發布行政命令，退出世界衛生組織並禁止參加談判後，美國隨後退出這項應對未來全球疫情大流行的談判。
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