若談判破局 歐盟擬向美科技巨擘課稅 衝擊Meta、Alphabet

歐盟執委會主席范德賴恩。（美聯社）

歐盟 執委會主席范德賴恩10日接受英國金融時報訪問時表明，若與美國總統川普 的貿易談判未果，已準備好採取最強力貿易措施，包括對臉書母公司Meta及Google母公司Alphabet等美國科技巨擘課稅。

在對等關稅 措施的90天緩衝期，歐盟將尋求與華府達成一項「完全平衡」的協議。但范德賴恩提醒，一旦談判失敗，她準備好將這場與美國間的跨大西洋貿易戰擴大至服務業，其中可能包括對數位廣告收入徵稅。

該報導說，范德賴恩提到的措施，將是對歐盟單一市場一體適用的關稅，不同於歐盟個別成員國單獨徵的數位銷售稅。

范德賴恩直言，川普發動的貿易戰，已造成全球貿易出現一個徹底的轉折點；「這無疑（也）是美國的轉折點，我們（全球）絕對回不去了」；「在這當中沒有贏家，只有輸家」。

該報導說，若歐美談判失敗，歐盟將自動重啟對美國鋼鋁關稅的報復措施。范德賴恩表示，對川普關稅的進一步反制措施可能鎖定美國對歐盟的巨額服務貿易順差。

該報導指出，川普所提的貿易統計僅計入貨貿，並未納入美國出口至全球其他國家地區的服務。

范德賴恩指出，「在歐盟市場，提供服務的公司生意都很好，而絕大部分的服務，即其中八成目前來自美國。所以我們（歐盟）再次強調，想要透過談判找到對我們、對大家都最有利的解決方案」。范德賴恩透露，除了可能鎖定美國輸歐的服貿，布魯塞爾也正考慮採取若干舉措，例如對輸美廢金屬徵稅，而美國鋼廠對歐盟供應的廢金屬有很高需求。

歐盟大國法國總統馬克宏11日也在社群媒體X寫道，美國對歐盟關稅降至10%只是「暫時性的，很脆弱」，歐洲須動員一切可用資源自我保護；「我們須與歐盟執委會共同展現強健一面，歐洲須持續制定所有必要反制措施」。