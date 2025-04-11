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宣布反擊才1天 歐盟反制美關稅措施也延後90天

編譯中心／綜合10日電
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歐盟執委會9日才宣布對美國進行第一波報復性關稅反制，隨著川普宣布暫緩實施90天，10日也同步擱置反制措施90天。圖為比利時一處哈雷機車銷售點。（路透）
歐盟執委會9日才宣布對美國進行第一波報復性關稅反制，隨著川普宣布暫緩實施90天，10日也同步擱置反制措施90天。圖為比利時一處哈雷機車銷售點。（路透）

對美國總統川普暫緩對等關稅歐盟執委會主席范德賴恩說，這是邁向穩定全球經濟重要一步，德國基民黨黨魁梅爾茨強調，歐洲需要共同應對美國關稅；歐盟27國9日經多數同意，15日將對美國已實施的鋼鋁關稅採取首波反制，但范德賴恩10日也釋出善意，將暫緩原定對美國輸歐商品徵的反制關稅計畫90天。

范德賴恩10日指出，對部分美國商品徵收25%報復性關稅的措施暫緩90天，儘管歐盟成員國大力支持反制措施，「但我們決定暫停90天，給談判一個機會」；但要是與美談判結果不令人滿意，反制措施就會生效。歐盟目前仍面臨川普加徵的鋼鋁關稅和汽車關稅。

就在歐盟表決同意歐盟執委會提出對美鋼鋁關稅第一波反制案後幾小時，川普就宣布對逾75個已聯繫美國希望談判而且沒採取報復行動的國家，關稅暫降至10%、為期90天。

范德賴恩10日以書面聲明樂見川普最新決定，並強調明確與可預測性對貿易和供應鏈運作至關重要。她又一次提倡美國與歐盟達成「零對零」全面互免關稅協議，表示歐盟仍致力與美國進行建設性談判，以實現無摩擦和互惠貿易，也將持續努力分散歐盟的貿易市場。

范德賴恩還說，將盡快消除歐盟單一市場的交流障礙，「這次（的川普新關稅）危機清楚表明一件事，即在不確定的年代，單一市場是我們穩定和韌性的支柱」。

德國基民黨及盟友基社黨、社民黨9日組成「黑紅」大聯合政府，基民黨黨魁梅爾茨可能在5月當選總理。路透報導，梅爾茨表示，德國將迎來一個強大而高效的政府。他強調，歐洲需要共同應對美國關稅。梅爾茨用英語向美國政府喊話，「向川普傳達的重要信息，是德國已重回正軌。」聯合執政協議強調，德美關係的重要性，目標在中期達成自由貿易協議。

德國新政府面臨的主要挑戰，包括應對川普的關稅威脅和處理美歐關係。梅爾茨表示，川普的關稅政策表明美國是「不可靠的盟友」，並敦促美國繼續降低或完全取消對歐盟的關稅。

歐盟執委會9日才宣布對美國進行第一波報復性關稅反制，隨著川普宣布暫緩實施90天，...
歐盟執委會9日才宣布對美國進行第一波報復性關稅反制，隨著川普宣布暫緩實施90天，10日也同步擱置反制措施90天。圖為歐盟執委會主席范德賴恩。(路透)

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