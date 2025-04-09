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川普沾沾自喜：各國「正拍我馬屁」 請求達成協議

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各執一詞…川普指將與伊直接談判核問題 伊則表示「間接」談判

編譯高詣軒／綜合8日電
一名女子8日走過伊朗首都德黑蘭街頭一處牆上的反美壁畫。美國總統川普說，美方將與伊朗直接談判核計畫。（路透）
一名女子8日走過伊朗首都德黑蘭街頭一處牆上的反美壁畫。美國總統川普說，美方將與伊朗直接談判核計畫。（路透）

美國總統川普7日在白宮會見以色列總理內唐亞胡時震撼宣布，美方12日起將與伊朗就其核計畫展開高層級直接談判；德黑蘭則說雙方當天將在阿曼舉行間接談判，還稱若美方展現善意，可能與美達成協議。

川普在橢圓辦公室說，希望與德黑蘭達成協議，但警告若談判未果，伊朗將面臨巨大危險，「因為他們不能擁有核武」。川普未透露會談地點，但堅稱不會有代理人參與且將以「幾乎最高層級」進行。法新社報導說，新協議旨在遏止伊朗發展核計畫。

伊朗外交部長阿拉奇則在社群媒體X說，兩國「間接」高層會談既是機會也是考驗，「球在美國手中」。阿拉奇另向伊朗官媒透露，會談將由他和川普的中東特使威科夫進行，德黑蘭主要目標是確保針對伊朗的制裁鬆綁；伊朗目前傾向間接會談，尚無計畫轉向直接會談。美方未立即證實威科夫將率團。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫8日說，俄方得知「特定直接和間接接洽」計畫在阿曼舉行，這將促成伊朗周邊緊張降溫，俄國樂見也絕對支持。中央社引述法新社報導，官員指出，俄國、中國和伊朗8日會在莫斯科就伊朗核問題磋商。俄下議院8日也批准一項俄伊為期20年的戰略夥伴關係。

紐約時報報導，若美、伊舉行直接會談，將是川普2018年片面宣布退出伊朗核協議後，兩國首度正式面對面談判。各界猜測若雙方這次無法達成新協議，以色列可能將在美國協助下襲擊伊朗。

伊朗核設施周邊防空系統已毀於以軍去年10月的精準空襲，且伊朗在中東的盟友，包括巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯、黎巴嫩真主黨和去年垮台的敘利亞阿塞德政權，都已無法力挺伊朗揚言對以色列採取直接報復。

川普退出核協議後，伊朗最高領袖哈米尼指示拒絕與美方直接進行核談判，但紐時引述3名伊朗官員說，該立場已轉變，可能容許直接談判；要是這次間接會談有尊嚴且有成效，可能再安排直接談。不過伊朗幾乎肯定拒絕拆除所有核子基礎建設，許多伊朗人也開始公開談論擁核必要，畢竟去年伊朗在與以色列的飛彈交火顯得較無力自衛。

美國歐巴馬政府時期敲定的2015年伊朗核協議，讓伊朗將其九成7的濃縮鈾運出境內，只剩少量濃縮鈾和製造核燃料所需設備。但川普退出該協議後，伊朗擁有重建濃縮鈾庫存的設備和技術，目前有足夠燃料可在短期生產上看6枚核武。

內唐亞胡7日在川普身旁說，若達成任何新協議都需要遵照所謂「利比亞模式」，即伊朗須拆除並運出境內所有核子基建。

另一方面，美國國務院表示，華府與莫斯科預計10日在土耳其伊斯坦堡展開會談，商議恢復兩國大使館的部分領事服務。自俄烏戰爭爆發後，美俄駐雙方境內大使館的業務已大幅縮減。

美國總統川普7日在白宮會見以色列總理內唐亞胡。(路透)
美國總統川普7日在白宮會見以色列總理內唐亞胡。(路透)

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