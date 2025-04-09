美防長訪巴前 長和被指涉違約 恐失巴運河港口特許權

巴拿馬審計署7日指出，授予香港長和集團運營巴拿馬運河兩端港口的特許權有多項違規行為，經營權恐遭撤銷，長和出售港口給美國財團的計畫再添變數。 （路透）

美中在巴拿馬運河 的地緣政治角力持續，在美國防長赫塞斯到訪前數小時，巴拿馬審計署7日宣布，授予香港 首富李嘉誠旗下的香港長和集團運營巴拿馬運河兩端港口的特許權，存在多項違規行為，經營權恐遭撤銷，為長和出售港口給美國財團的計畫再添變數。

目前長和已在北京施壓下暫緩該交易，香港特首李家超8日重申，任何交易都必須符合法律要求。

面對美國總統川普一再揚言要收回巴拿馬運河控制權，巴拿馬政府今年1月起對長和旗下巴拿馬港口公司啟動審計調查。值得注意的是，在審計結果公布數小時後，赫塞斯7日晚間抵達巴拿馬訪問，他將會晤巴國總統穆里諾並參訪運河。

綜合外媒報導，根據巴拿馬審計署7日公布的審計結果，長和續簽運河港口合約有多項違規，涉及拖欠12億美元特許權費用。巴拿馬審計長佛羅雷斯說，將就此欠款向檢察官提出申訴，也將對授權續簽25年特許經營權的官員提起訴訟，並把審計結果通知巴拿馬海事部門，以決定是否撤銷合約。

報導引述律師和專家表示，一旦巴拿馬審計長確認授予特許經營權續約存在違規行為，或最高法院裁定合約違憲，這項特許經營權可能被撤銷。

巴拿馬港口公司在1997年獲巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河太平洋端的巴爾博亞港和大西洋端的克里斯托巴港長達25年，2021年自動再續約25年。該公司由香港長江和記實業持有90%股分。

長和3月曾宣布與美國貝萊德集團主導的財團達成協議，向該財團出售旗下遍及23國的43個港口，包括巴拿馬運河兩端的港口，長和在交易完成後將獲得190億美元。但此交易引起北京不滿，除透過香港大公報以輿論施壓，更宣布就此進行反壟斷調查，使長和暫緩原計畫在4月2日簽署的轉讓協議。

香港特首李家超8日表示，相信中國國家市場監管總局的審查可確保公平的市場競爭，並保障公眾利益。他重申港府 反對在國際經貿關係中使用脅迫或施壓的手段，強調任何交易必須符合法律和規則要求，港府會依法依規處理。

針對長和集團擬出售巴拿馬運河港口等資產一事，香港特區行政長官李家超8日出席行政會議前見記者時，再度回應有關事件，重申早前的三點看法。

李家超表示，首先，社會對該事件進行了廣泛討論，反映社會對事件的關注，這些關注值得重視；第二，香港特區政府敦促外國政府，為包括香港企業在內的各企業提供公平、公正的環境，特區政府反對在國際經貿關係中使用脅迫或施壓的手段；第三，任何交易都須符合法律法規要求，特區政府將依法依規處理。