巴拿馬將砸5.5億美元建「能源走廊」 加速天然氣跨洋轉運

巴拿馬運河管理局將啟動戰略性的「能源走廊」建設計畫。圖為一艘貨船上月駛過巴拿馬運河，穿過巴拿馬城的拉斯美洲大橋。（美聯社）

巴拿馬運河 管理局（ACP）日前宣布，將啟動戰略性的「能源走廊」建設計畫，在巴拿馬運河沿岸，興建一條經由地面輸送的天然氣 管線連接大西洋與太平洋兩端，以提升天然氣船跨洋轉運效率，目前已開始進行招標作業。

巴拿馬媒體「新聞報」指出，該建設項目被稱為「無水第四航道」，主要是透過地面管線，讓天然氣船不再依賴運河船閘轉運，而是經由地面輸送裝卸；這條天然氣管線可以讓天然氣船隻在運河的一端卸貨，其他船隻在另一端接貨，將有助日本 購買美國液化天然氣。

巴拿馬運河管理局舉例，天然氣船從美國德州與路易斯安那州的港口出發，運抵巴拿馬大西洋岸的港口後儲存，再經由運河沿岸的管線，輸送至太平洋端的設施，並且再次裝載到天然氣船，出口亞洲市場，大幅降低整體物流成本；這也代表巴拿馬運河正計畫從傳統航運營收，轉型開拓能源轉運的新業務。

此舉不只節省運河通行費、領航拖船等相關成本，同時可讓航運公司更具彈性，可在兩大洋分別運營運輸船隊，簡化航線。

此外，「新聞報」指出，由於近年氣候變遷導致水源缺乏，巴拿馬運河傳統以水閘門操作的運河多次面臨調度壓力。而天然氣管線不依賴珍貴的水資源，而是藉由將液化天然氣在運河兩端的港口間轉運，既能節水又可以加快運輸效率。

「新聞報」分析，近年由於俄烏戰爭影響全球能源運輸路線，部分原本通過巴拿馬運河的天然氣船改道，導致通行數減少。巴拿馬希望藉由新的運輸模式，重新爭取失去的市場。此外，報導指出，中東石油出口國目前主導亞洲能源供應，但巴拿馬若成功建立「能源走廊」，將可提供亞洲市場，尤其是中國、日本和南韓另一種具有競爭力的選擇。

巴拿馬運河管理局在2023年就已經編列預算，投入總計5億5000萬美金，取得運河周邊超過2300公頃的土地，做為未來區域開發用途。如果「無水第四航道」天然氣管線計畫順利完成，巴拿馬將成為全球少數同時具備海陸兩種能源轉運能力的國家，對國際能源市場，與地緣經濟將產生重大影響。