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時隔6年北韓再辦馬拉松 200外國選手參賽

編譯中心╱綜合6日電
北韓時隔6年復辦平壤國際馬拉松，約200名外國選手參賽。圖為2016年平壤馬拉松比賽現場。(美聯社資料照片)
北韓時隔6年復辦平壤國際馬拉松，約200名外國選手參賽。圖為2016年平壤馬拉松比賽現場。(美聯社資料照片)

北韓6日舉辦平壤國際馬拉松，這個孤立國家因COVID-19疫情暫停舉辦這項大型活動後，時隔6年首次迎來外國跑者。此賽事是紀念現任領導人金正恩的祖父、北韓立國領導人金日成的4月15日壽辰活動之一。分析認為，北韓可能以此次馬拉松賽為契機，進一步放開面外國人旅遊並創造外匯收入。

根據北韓國營媒體中央通信社和「勞動新聞」報導，來自中國、羅馬尼亞和其他國家的運動員已相繼抵達北韓，參加平壤國際馬拉松。

根據位於北京的高麗旅行社總經理柯克里爾（Simon Cockerell）在Instagram貼文，平壤的街道和遊憩區，4日和5日約有200名海外的跑者陸續進入平壤，在平壤一家飯店裡為6日登場的賽事備戰。

高麗旅行社是平壤國際馬拉松的官方合作夥伴，協助安排國際遊客報名參賽等流程。

北韓這個孤立國家在2020年疫情爆發時封鎖邊境，自2023年起逐步緩慢解除相關限制。北韓允許一些俄羅斯旅行團入境，但首都平壤尚未開放常規旅遊。

根據高麗旅行社，這場馬拉松是一條往返路線，穿過平壤市中心、途經當地地標，再到市中心外的郊區，最後回到體育場，並有5萬名當地居民在場觀賽。

北韓體育省表示，此賽事分專業組和業餘組，賽程分全馬、半馬、10公里賽、5公里賽。全馬賽事參賽選手將從金日成體育場出發，貫穿平壤市中心。據曾參賽的跑手透露，北韓人會為各國選手興奮打氣，氣氛奇佳。參賽費70美元至150美元不等，但專業組賽選手會獲贈來回機票和住宿。

北韓 平壤 疫情

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