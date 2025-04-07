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爭奪運河？美防長本周訪巴拿馬 巴國：盼尊重、互惠

編譯高詣軒╱綜合6日電
美國海岸防衛隊一艘船艦3月中旬停泊在巴拿馬運河入口附近的一個海軍基地。(歐新社)
美國海岸防衛隊一艘船艦3月中旬停泊在巴拿馬運河入口附近的一個海軍基地。(歐新社)

美國國防部長赫塞斯本周將訪問巴拿馬；媒體報導，鑒於總統川普多次揚言要拿回巴拿馬運河控制權，還指控中國干涉運河運作，赫塞斯此行更顯急迫。巴拿馬外交部長艾查5日說，巴國仍希望與美國維持尊重、透明和互惠關係。

五角大廈4日聲明，赫塞斯本周初將赴巴拿馬首都巴拿馬市出席今年「中美洲安全會議」，以持續強化美方與巴拿馬等中美國家的夥伴關係，邁向「和平安全西半球」的共同願景。赫塞斯還將停留佛州埃格林空軍基地視察官兵。

美聯社報導，該聲明未提及巴拿馬運河，但川普近來對美國20多年前放棄該運河控制權表達不滿，還曾指控通行該運河的美國船隻遭收取過高費用。

美國「國防新聞」5日報導則稱，赫塞斯將會晤巴拿馬總統穆里諾，也會造訪巴拿馬運河和幾處軍事據點。據五角大廈2月初聲明，赫塞斯當時已曾與穆里諾及巴國公共安全部長通話，赫塞斯強調他的要務是在川普領導下捍衛美國國安利益，包括確保使用巴拿馬運河不受拘束，並讓該運河免於外國干預。

赫塞斯將是數月以來第二名訪問巴拿馬的美國高官。美國國務卿魯比歐2月2日已在巴國會晤穆里諾，但穆里諾說，巴國運河不會易主、也未和魯比歐討論此事。

艾查5日則在社群平台X說，他4日與美國副國務卿藍道通話，兩人討論到非法移民、組織犯罪、毒品走私等議題，是誠摯且具建設性的交流。

艾查也重申，巴拿馬的所有合作都將在巴國憲法、法律以及巴拿馬中立條約的架構下進行。

兩人還討論到香港長江和記實業3月將其在巴拿馬運河兩端港口的經營權，出售給美國資產管理巨擘貝萊德集團一事。該交易原定2日完成，但因中國監管機構審查而擱置。

美國國務院4日說，藍道肯定巴拿馬就遏制中國惡意影響所採取的行動，也感謝巴拿馬合作以阻止非法移民，與美國攜手讓取道巴拿馬和哥倫比亞間「達連叢林」的非法移民降低近98%。

「國防新聞」另稱，美國在巴拿馬有小型駐軍，但五角大廈據傳正研擬增加駐軍人數的選項，這配合川普掌控巴國運河的目標。美國近期也在巴國參與軍演。

美國和中國是巴拿馬運河兩大使用國，該運河處理全球5%海上貿易，經濟和地緣戰略意義至關重要。美國1914年開通該運河，1999年將運河完全移交給巴拿馬政府。

美國國防部部長赫塞斯本周將訪問巴拿馬，參加2025年中美洲安全會議，並會晤巴拿馬...
美國國防部部長赫塞斯本周將訪問巴拿馬，參加2025年中美洲安全會議，並會晤巴拿馬領袖。(路透)

赫塞斯 巴拿馬運河 非法移民

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