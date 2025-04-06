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川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

瑞士對美0關稅仍被課重稅 任天堂叫停Switch 2在美預售

編譯徐榆涵、羅方妤／綜合5日電
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英國豪車製造商捷豹路虎表示，為斟酌如何應對川普關稅的「新貿易條款」，他們本月將「暫停」對美出貨。（路透）
英國豪車製造商捷豹路虎表示，為斟酌如何應對川普關稅的「新貿易條款」，他們本月將「暫停」對美出貨。（路透）

以政治中立、精緻巧克力和精密鐘表聞名的阿爾卑斯小國瑞士，近期已經取消包括美國商品在內的所有進口工業關稅，並且與歐盟保持距離，以避免捲入跨大西洋的貿易爭端，瑞士企業甚至還在美國創造超過50萬個工作機會，原先應是美國關稅政策的「免疫區」，但2日卻難逃美國總統川普的對等關稅大刀，遭課32%重稅，令瑞士人驚訝無比。

紐約時報報導，瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）表示：「美國依據自己的計算方式，而瑞士無法理解這點。」她強調，盡管瑞士不會進行報復性關稅，瑞士官員仍希望與華盛頓進行談判，希望能將關稅降低。

瑞士被課徵的新關稅高於歐盟的20%，英國則徵收基準10%的關稅。這意味著，一塊瑞士巧克力或醫療器材在出口到美國時，將面臨比同類英國產品高出超過20%的關稅，該邏輯令瑞士人難以理解。

代表瑞士1400家科技業者的瑞士科技協會（Swissmem）副總裁科爾（Jean-Philippe Kohl）指出：「關稅完全是隨意的，因為我們對所有進口商品，包括美國商品的關稅都是零。」他表示，基於這一點，川普的論據毫無道理。

儘管有些商品如化學品和藥品已經被豁免，瑞士對美國的商品貿易盈餘主要來自化學品和藥品的出口以及黃金交易，這些商品目前都免受關稅影響，但川普最近幾周頻放話，稱可能會將藥品納入關稅徵收範圍。

據悉，僅約30%的瑞士出口商品會受到新關稅的影響。瑞士聖加侖大學的經濟學教授費爾米（Reto Föllmi）指出，瑞士的中小型企業將遭受最嚴重衝擊，但對於這些生產奢侈品的公司來說，消費者通常願意支付更高價格，因此「關鍵問題永遠是——誰來買單？」

另外，川普2日針對全球宣布對等關稅措施，其中對日本進口商品課徵高達24%的關稅。日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）也受影響，原訂於9日開放美國市場預購Switch 2新主機的計畫臨時喊卡，官方坦言，必須重新評估關稅與市場變動所帶來的影響，但6月5日發售的計畫沒有變，美國版售價449.99美元。

另據英國BBC報導，英國豪車製造商捷豹路虎（JLR）表示，為斟酌如何應對川普關稅的「新貿易條款」，他們本月將「暫停」對美出貨。

以政治中立、巧克力和手表聞名的瑞士本周也遭到美國課重稅。（路透）
以政治中立、巧克力和手表聞名的瑞士本周也遭到美國課重稅。（路透）

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